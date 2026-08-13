Explosión en restaurante de la Roma Norte deja 13 personas heridas y vecinos bloquean la GAM por apagón, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, una fuerte acumulación de gas provocó una explosión en la colonia Roma Norte, dejando a 13 elementos de emergencia lesionados y decenas de evacuados. En tanto, al norte de la urbe, habitantes de una gran unidad habitacional bloquearon avenidas tras quedar sin luz por más de ocho horas.

Explosión por acumulación de gas en la Roma Norte deja 13 elementos de emergencia heridos

Un grave incidente provocado por una fuga y acumulación de gas LP en un restaurante ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de 13 integrantes de las corporaciones de auxilio lesionados.

El siniestro se originó tras un conato de incendio en una tubería que dañó la instalación de gas de la cocina. Mientras personal de emergencias evacuaba el sitio e intentaba contener el escape de combustible, se produjo la explosión. La onda expansiva alcanzó a nueve bomberos, dos policías auxiliares y dos elementos de Protección Civil; estos últimos cuatro requerirán permanecer hospitalizados, aunque se reportan estables. Como medida preventiva, cerca de 80 personas entre empleados e inquilinos de 16 departamentos fueron desalojadas, mientras la Fiscalía e ingenieros revisan posibles daños estructurales en los inmuebles aledaños.

Concluimos el servicio informando que 13 personas resultaron lesionadas por el incidente.



9 Bomberos

2 Policías auxiliares

2 Elementos de PC de la alcaldía.



La deflagración fue provocada por la acumulación de gas, derivado de una fuga en la instalación.



En el lugar… — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 13, 2026

Vecinos de la unidad DM Nacional sufren apagón de 8 horas y bloquean vialidades en la GAM

Por otra parte, habitantes de la unidad habitacional DM Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, realizaron un bloqueo sobre el cruce de las avenidas San Juan de Aragón y Eduardo Molina tras permanecer más de ocho horas sin suministro de energía eléctrica.

La afectación alcanzó a cerca de mil 200 familias distribuidas en 55 edificios del complejo residencial. Ante la falta de atención inicial a sus reportes, los vecinos decidieron cerrar el paso vehicular para presionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cerca de la medianoche, personal técnico de la CFE arribó al sitio para revisar las redes de cableado y localizar la falla, mientras los manifestantes advirtieron que mantendrán las protestas si no se garantiza una solución definitiva al problema.