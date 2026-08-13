De expolicía a escolta: el historial de “El Búho” antes de caer por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

La realidad es que muchos funcionarios descubren negocios ilícitos y, cuando ya se la saben, siguen delinquiendo dentro o fuera del gobierno. Así sucede en Pemex, aduanas, policías, gobiernos municipales, estatales y el federal.

Florecen robos, extorsiones, cobro de piso, fraudes, delitos de cuello blanco, lavado de dinero y huachicol fiscal. El ejemplo más reciente es el de Sergio “N”, alias "El Búho", quien fue arrestado en relación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz.

¿Quién es "El Búho", detenido por asesinato de la periodista Roxana Guzmán?

Antes de convertirse en criminal, “El Búho” fue elemento de la Fuerza Civil de Veracruz. Es decir, era policía. Entre 2022 y 2025 fue chofer y escolta de la entonces presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez.

Después pasó a ser escolta del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. Pero, presuntamente, también trabajaba para la mafia veracruzana.

Las autoridades dicen que el ahora desaforado alcalde ordenó el asesinato de la periodista y que la operación fue realizada por policías municipales y criminales de la banda de “El Búho”.