¿Te toca el Hoy No Circula? Estos autos que descansan el viernes 26 de julio

¡Toma nota, conductor! Este viernes 26 de julio el programa Hoy No Circula establece que diversos vehículos no podrán circular en el Estado de México y en la Ciudad de México, con el fin de que los niveles de contaminación bajen y por ende, mejore la calidad del aire.

Este programa obedece a un listado dependiendo del último dígito de la matrícula, así como el tipo de holograma, por eso te contamos qué autos no circulan este 26 de julio.

¿Qué autos descansan este viernes 26 de julio por el Hoy No Circula?

Durante este viernes 26 de julio el programa Hoy No Circula aplicará para los siguientes automóviles:



Vehículos con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿Cómo funciona el Hoy No Circula el 25 de julio en CDMX y Edomex?

Recuerda que el programa Hoy No Circula (HNC) cambia diariamente, por eso es importante no relajarse y revisarlo antes de salir de casa, y aunque tiene mucho tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa como los Doble Hoy No Circula:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿El Programa Hoy No Circula está vigente en el Estado de México?

Para los municipios del Estado de México ¿aplica el Hoy No Circula? Te contamos que sólo lo tienen que revisar estos 18 estados:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuáles son los vehículos exentos de restricciones en el Hoy No Circula?

No todo es color de hormiga, pues algunos autos pueden evitar el Hoy No Circula, en por ejemplo, todos aquellos que cuentan con holograma 0 o doble cero, los híbridos y eléctricos, pero también abarca para al menos cuatro tipos de vehículos destinados a otros fines: