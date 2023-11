Hoy No Circula en la CDMX y Edomex: ¿Qué vehículos descansan este martes 28 de noviembre?

¡Adiós al fin de semana! El programa Hoy No Circula continuará de manera normal en la Ciudad de México y Estado de México. Hoy martes 28 de noviembre no será la excepción y para evitar multas en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué autos deben descansar.

Recuerda que el programa Hoy No Circula se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México. En caso de desobedecer los lineamientos, los conductores serán acreedores a una multa que puede exceder los 4 mil pesos, por ello te recomendamos verificar antes de salir de casa.

Estos vehículos descansan por el Hoy No Circula del 28 de noviembre

Para este martes no circulan los carros con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 , siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2 de la verificación vehicular. Hologramas “0" y “00" quedan exentos del programa y podrán circular libremente.

¡Toma nota! Las restricciones en la CDMX y Edomex aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

¿De cuánto es la multa por evadir el Programa Hoy No Circula?

En caso de romper con las indicaciones antes mencionadas del programa, los conductores pueden enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

¡Que no te agarren en curva! A la fuerte multa por evadir el programa también se le deberá agregar el costo extra por el traslado al corralón que la infracción puede variar de precio.

¿Qué vehículos pueden exentar el programa Hoy No Circula?

¡Hay vehículos que pueden evadir el programa Hoy No Circula! Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la capital del país como en el Estado de México, ¿qué otros pueden evitar el programa?



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones? | Sedema

¿Habrá contingencia ambiental este 28 de noviembre en el Valle de México?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este martes, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.