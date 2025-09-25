Estudiante de 14 años apuñala a su profesora en Francia; es fanático de Hitler

Un estudiante de 14 años apuñaló a su profesora de música de 66 años en plena clase en Benfeld, noreste de Francia. El hecho ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando el menor sacó un cuchillo y atacó a la docente, provocándole una lesión grave en el rostro.

La profesora fue auxiliada de inmediato por servicios de emergencia y trasladada a un hospital en Estrasburgo, donde su estado fue reportado como estable y fuera de peligro.

El estudiante también está hospitalizado

Tras el ataque, el joven intentó escapar en bicicleta, pero fue alcanzado por las autoridades a pocos metros del plantel. En ese momento, intentó cortarse la yugular, por lo que tuvo que ser llevado en helicóptero a un hospital con un pronóstico muy grave.

Teacher stabbed by student fascinated by 'Nazi ideologies' is in stable condition -French minister https://t.co/NmCjIxSEMe https://t.co/NmCjIxSEMe — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

El alumno había mostrado señales de alerta previas: según medios locales como Le Parisien, era admirador de Hitler y de las armas, además de haber dibujado esvásticas en sus cuadernos. Incluso había estado internado en un hogar especializado para atender problemas psicológicos.

Evacuaron el plantel tras el ataque a la profesora

El ataque generó conmoción inmediata. El colegio Robert Schuman fue evacuado por completo, mientras que autoridades educativas y de seguridad se movilizaron para resguardar la zona.

La ministra de Educación en funciones, Elisabeth Borne, expresó su solidaridad con la docente y la comunidad escolar. También aseguró que se activó un servicio de atención psicológica para estudiantes y personal. A través de un mensaje en la red social X, condenó enérgicamente la agresión y aseguró que acompañaría de cerca la investigación.

Je condamne avec force l’agression d’une enseignante par un élève dans un collège du Bas-Rhin.

J’exprime ma solidarité à l'enseignante et à la communauté scolaire.

Une cellule d'urgence a été activée pour accompagner tous les élèves et personnels. Je me rends sur place… — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 24, 2025

El estudiante tenía ideología nazi

La fiscal de Estrasburgo, Clarisse Taron, explicó a los periodistas que el estudiante tuvo una infancia difícil, ya que fue colocado en una familia de acogida donde sufrió violencia, después de lo cual fue colocado en una institución.

“Se había observado que tenía interés en las armas y en todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el nazismo”, dijo Taron.

Aunque aún no se determina una causa clara del ataque, el historial del adolescente ya había encendido alertas. El centro educativo lo había sancionado en el pasado por dibujar símbolos nazis, lo que reflejaba una inclinación preocupante hacia ideologías extremistas.

Investigadores analizan si la agresión estuvo motivada por esta afinidad o si se trata de un episodio aislado relacionado con su salud mental.

Violencia escolar en el mundo

La violencia escolar en Francia y el mundo preocupa a especialistas por el papel que juegan tanto la salud mental como la radicalización ideológica en los jóvenes. La comunidad educativa enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza y reforzar medidas de seguridad, mientras se brinda apoyo psicológico a estudiantes que presenciaron la escena.

Recordar que hace dos días, un alumno del CCH Sur atacó con un cuchillo a otro estudiante provocándole la muerte, en ese mismo ataque dejó a un empleado del plantel herido. Lex Ashton, el presunto atacante, también intentó suicidarse, pero solo consiguió fracturarse ambas piernas.

