Entre lágrimas y oraciones: Despiden a Jesús Israel, estudiante asesinado en el CCH Sur de la UNAM

Este miércoles, la comunidad de Perote, Veracruz, despidió con profundo dolor a Jesús Israel, el joven estudiante del CCH Sur de la UNAM que murió tras ser agredido por uno de sus compañeros dentro del plantel universitario.

Su cuerpo fue velado en el domicilio de sus abuelos paternos, donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para rendirle homenaje en un ambiente marcado por la tristeza y la indignación.

La familia informó que este jueves al mediodía se celebrará una misa de cuerpo presente en su honor, para después llevar a cabo el sepelio en el panteón municipal de Perote, donde descansarán sus restos.

¿De qué murió el estudiante del CCH Sur?

De acuerdo con los procedimientos periciales, la causa de la muerte fue una herida en el cuello provocada por un objeto punzocortante. La noticia estremeció a la comunidad veracruzana, pues Jesús Israel era originario de este municipio y se había trasladado a la Ciudad de México con la esperanza de construir un futuro académico y personal.

Su regreso a casa no fue el esperado: los restos llegaron la noche del martes, acompañados por el llanto y la consternación de sus seres queridos. En medio del dolor, la familia recibió muestras de apoyo y solidaridad por parte de vecinos y conocidos que lamentaron la tragedia.

Jesús Israel fue despedido este miércoles en Perote, #Veracruz, tras ser asesinado por uno de sus compañeros en el CCH Sur de la #UNAM



UNAM emite comunicado tras muerte de estudiante del CCH Sur

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó los hechos ocurridos el pasado lunes 22 de septiembre. La institución explicó que, tras la agresión, se activaron de inmediato los protocolos de atención y se brindó ayuda a las víctimas.

En el ataque, además de Jesús Israel, resultó herido un trabajador del plantel, quien tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La UNAM suspendió las clases en el CCH Sur y expresó su compromiso de colaborar con las investigaciones para esclarecer este hecho que ha conmocionado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

