Estudiante defiende a su amiga de acosadores y lo dejan en coma en León, Guanajuato

Germán Montes de Oca es un joven estudiante universitario que hoy se encuentra en coma y en terapia intensiva, luego de ser agredido a golpes tras salir de un antro ubicado en una plaza del bulevar Insurgentes, al norte de León en Guanajuato.

El caso ha generado indignación entre estudiantes, amigos y familiares, quienes exigen justicia y mayor seguridad en zonas de bares y antros.

¿Quién es Germán Montes de Oca y qué le pasó?

Germán Montes de Oca es estudiante de Arquitectura en una universidad privada de León. De acuerdo con amigos cercanos, los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando el joven se encontraba en un antro junto a su mejor amiga.

Dentro del lugar, la joven comenzó a ser acosada por varios sujetos, situación que llevó a Germán a intervenir para defenderla. Aunque en ese momento el conflicto no pasó a mayores, el ambiente quedó tenso.

La agresión ocurrió afuera del antro en León

Horas más tarde, ya de madrugada, Germán salió del establecimiento. Fue entonces cuando presuntamente los mismos sujetos lo interceptaron en el exterior y lo atacaron brutalmente.

Testigos señalan que el joven fue golpeado en repetidas ocasiones, hasta quedar inconsciente en el lugar. La agresión fue tan severa que tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica privada, donde permanece internado en estado crítico.

Estado de salud: Germán está en coma y terapia intensiva

Amigos y personas cercanas a la familia confirmaron que Germán se debate entre la vida y la muerte debido a las graves lesiones que sufrió , principalmente por los golpes recibidos en la cabeza.

Actualmente se encuentra en coma, bajo cuidados intensivos, mientras médicos evalúan su evolución día a día. El caso ha provocado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, así como llamados a las autoridades para que el ataque no quede impune.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya abrió una carpeta de investigación. Como parte de las indagatorias, autoridades analizan cámaras de videovigilancia del antro y de la zona cercana, con el objetivo de identificar y ubicar a los presuntos agresores.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, pero la investigación continúa en curso. Familiares y amigos piden que se actúe con rapidez y que se refuercen los operativos de seguridad en zonas de bares y centros nocturnos, donde este tipo de agresiones se han vuelto cada vez más frecuentes.