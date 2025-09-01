Etapa oscura en la democracia: Inicia el nuevo Poder Judicial controlado por Morena
La elección con una baja participación ya indicaba el rumbo que tendría el Poder Judicial, el cual a partir de hoy será recordado por una Suprema Corte sin independencia.
Hoy inicia una nueva etapa del Poder Judicial, la cual destaca por una cosa y es la falta de independencia que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de la elección judicial, en México parece que se acabó la separación de poderes, ya que Morena tiene bajo su control al Ejecutivo, a las Cámaras de Senadores y Diputados, y ahora, a la justicia.
La sombra del nepotismo entre los nuevos ministros
De los nueve integrantes de la Suprema Corte, cinco tienen familiares vinculados al gobierno o han recibido contratos públicos; la lista la encabeza Lenia Batres, que tiene seis parientes en estas condiciones.
Su hijo, Emiliano Batres, es jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; su hermano, Marti Batres, fue jefe de Gobierno de la CDMX; su hermana, Valentina Batres, es diputada local en la capital del país.
También está su cuñada, Daniela Cordero, quien es titular del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX; su exesposo, Ulises Lara López, es delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos; y su tío, Alejandro Bichir Batres, fue embajador de México en Panamá.
La nueva @SCJN nace bajo el #nepotismo: 56% de sus miembros tiene familiares con cargos públicos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025
La cifra se eleva en el Tribunal de Disciplina Judicial: el 60% tiene parientes en puestos de gobierno.
Y en la Sala Superior del Tribunal, el 71%.@carolinagalloes | #HechosAM pic.twitter.com/A1deLAzcgz
Publican fotografía de la nueva Suprema Corte
En la página web de la SCJN se publicó la fotografía oficial de esta nueva etapa en el máximo tribunal del país, donde aparecen los ministros que desde las elecciones estuvieron en medio de la controversia, porque sus nombres estaban en los acordeones que repartió Morena para influir en el voto.
La Misión de Observación Electoral (MOE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró en un informe que no recomienda llevar el modelo mexicano de este tipo de elección a otros países por la baja participación electoral, el reparto de acordeones y el riesgo en la independencia judicial.