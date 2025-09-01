Etapa oscura en la democracia: Inicia el nuevo Poder Judicial controlado por Morena

De los nueve integrantes de la Suprema Corte, cinco tienen familiares vinculados al gobierno o han recibido contratos públicos; la lista la encabeza Lenia Batres, que tiene seis parientes en estas condiciones.

Su hijo, Emiliano Batres, es jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; su hermano, Marti Batres, fue jefe de Gobierno de la CDMX; su hermana, Valentina Batres, es diputada local en la capital del país.

También está su cuñada, Daniela Cordero, quien es titular del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX; su exesposo, Ulises Lara López, es delegado de la Fiscalía General de la República en Morelos; y su tío, Alejandro Bichir Batres, fue embajador de México en Panamá.