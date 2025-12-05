VIDEO: 4 muertos tras ataque de EU contra otra supuesta “narcolancha”

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal contra una presunta "narcolancha" en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte de la operación Southern Spear.

La acción ocurrió el 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dejó cuatro hombres muertos a bordo de la embarcación.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

"El 4 de diciembre, por órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación en aguas internacionales operada por una Organización Terrorista Designada... Cuatro hombres identificados como narcoterroristas murieron durante la operación."

EU afirma que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos

Según el comunicado oficial, la lancha operaba para una Organización Terrorista Designada (DTO) y navegaba por una ruta identificada como corredor del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

La inteligencia militar estadounidense asegura que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos, motivo por el cual se aprobó el “ataque cinético letal”.

Este es el primer ataque en más de dos semanas y forma parte de una campaña que ya acumula más de 20 ofensivas militares desde septiembre.

@aztecanoticias Siguen los ataques de EU a supuestas narcolanchas El ejército de Estados Unidos difundió un video en el que se observa el momento exacto del ataque, presuntamente ordenado por el secretario de Guerra como parte de la estrategia “Cárteles de la Droga” impulsada por el presidente Donald Trump. Una operación que vuelve a encender tensiones y que abre más preguntas que respuestas sobre el alcance y las consecuencias de estas acciones militares. Seguiremos atentos a cada actualización. ♬ sonido original - Azteca Noticias

Escalada militar bajo el gobierno de Donald Trump

Las operaciones de Southern Spear han provocado una fuerte escalada militar en el Caribe y el Pacífico. Desde septiembre, los ataques estadounidenses han dejado al menos 86 muertos en embarcaciones que Washington identifica como vinculadas a organizaciones criminales o terroristas.

La acción del 4 de diciembre se suma a los ataques realizados el 16 de noviembre, 29 de octubre y 27 de octubre, todos reportados por el Comando Sur.

Venezuela y Colombia denuncian “ejecuciones” y “guerra no declarada”

La estrategia de Estados Unidos ha generado una crisis diplomática:



Venezuela acusa a Washington de realizar “ejecuciones seriales” y habla de una “guerra no declarada”.

Colombia reclama la muerte de un ciudadano durante una de estas operaciones.

Nicolás Maduro pidió a la ONU una investigación internacional.

Gustavo Petro sostuvo que se opone a “genocidios y asesinatos del poder”.

El gobierno de Trump insiste en que se trata de una ofensiva directa contra cárteles y organizaciones terroristas.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

EU asegura que continuará con interdicciones marítimas

El Comando Sur adelantó que habrá más operaciones en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico Oriental, argumentando que las rutas marítimas siguen siendo utilizadas para transporte de drogas hacia Estados Unidos.

Hasta ahora, no se ha informado:

