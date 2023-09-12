Congreso de EU da primer paso para juicio político contra Joe Biden

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, anunció que iniciará una solicitud de juicio político contra el presidente de la Unión Americana Joe Biden.

En una conferencia de prensa señaló que abrirá una “solicitud formal de impeachment” para que los comités legislativos tengan “completo poder para reunir todos los hechos y respuestas para el pueblo estadounidense” sobre el caso del hijo del mandatario, Hunter Biden.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023

¿Por qué quieren un juicio político contra Joe Biden?

El ala republicana en el Congreso estadounidense acusa a Joe Biden de haberse beneficiado de forma personal cuando fue vicepresidente de 2009 a 2017, mientras su hijo, Hunter Biden, realizaba negocios, aunque los legisladores no han presentado pruebas de estos dichos.

“Hay acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción. Merecen una investigación posterior por la Cámara de Representantes”, aseveró McCarthy. Agregó que hay acusaciones creíbles y serias” sobre la conducta del actual presidente de EU.

Aseguró que tiene registros bancarios, los cuales muestran “que casi 20 millones de dólares en pagos fueron dirigidos a los familiares de Biden a través de varias compañías fachada”, declaró el líder republicano en la Cámara de Representantes.

Previamente, un antiguo socio de negocios de Biden declaró a los legisladores que Hunter Biden vendía la “ilusión” de tener acceso al poder mientras su padre era vicepresidente, según una transcripción publicada en agosto pasado.

Kevin McCarthy aseveró que la solicitud de juicio político es el “siguiente paso lógico”, con la cual buscan que Joe Biden comparezca ante el Congreso estadounidense.

Cabe recordar que Biden busca la reelección el siguiente año, al igual que Donald Trump, a quien derrotó en 2022. Además, cuando el Congreso estaba bajo el control del partido Demócrata, intentaron un juicio político en 2019 y 2021 contra Trump, el cual fue rechazado por el Senado.

¿Qué dijo la Casa Blanca?

Ian Sams, vocero de la Casa Blanca, señaló en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, que la decisión de Kevin McCarthy es unilateral, al decir que no habría votos para el juicio político contra Biden.

Today, Kevin McCarthy unilaterally decreed an impeachment inquiry and said there’d be no vote



In 2019, he said the House must “intend to hold a vote of the full House authorizing an impeachment inquiry,” or it “would create a process completely devoid of any merit or legitimacy” pic.twitter.com/RyfxjkzTyE — Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023

Agregó que el mismo legislador afirmó en 2019 que el Congreso debe sesionar en pleno para autorizar una solicitud de impeachment, de lo contrario, “crearía un proceso completamente falto de cualquier mérito o legitimidad”.