La prioridad para EU es la seguridad de sus ciudadanos: Ken Salazar

Después de se informará que el pasado viernes 3 de marzo, cuatro ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el embajador de Estados Unidos( EU) en México, Ken Salazar advirtió que la mayor prioridad para el gobierno estadounidense es la seguridad de sus ciudadanos.

Destacó que oficiales de diversas agencias de procuración de justicia EU están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de sus compatriotas.

“El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ofrece una recompensa por cualquier información que conduzca al regreso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados y a la detención de los responsables del incidente en Matamoros”.

El diplomático de EU recordó que las Alertas de Viaje del Departamento de Estado se componen con base en diversas fuentes de información para evaluar las condiciones de seguridad actuales en todo el mundo y exhortó a los estadounidenses a consultarla cuando considere viajar a México”.

¿Qué ocurrió con los ciudadanos de EU?

El FBI informó que cuatro ciudadanos de EU fueron secuestrados después de que hombres armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en la ciudad de Matamoros. Los cuatro hombres habían llegado el viernes a Matamoros, Tamaulipas desde Brownsville, Texas.

La oficina de la División de San Antonio del FBI señaló que auto en el que viajaban fue baleado poco después de ingresar a México.