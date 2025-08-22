Golpe a choferes mexicanos: EU congela visas para conductores de camiones comerciales

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de visas estadounidenses para conductores de camiones extranjeros, una medida que ha generado polémica entre choferes dentro y fuera del país.

La decisión, anunciada por Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, busca frenar la entrada de conductores que, según las autoridades, representan un riesgo en las carreteras y afectan el empleo de transportistas estadounidenses.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

EU suspende emisión de visas a choferes de camiones: “ponen en peligro la vida de los estadounidenses”

Mediante su mensaje publicado en su cuenta verificada en “X”, antes Twitter, el canciller estadounidense señaló que “Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”.

Cabe señalar que este anuncio fue recibido con enorme sorpresa, ya que Estados Unidos depende en gran medida de la mano de obra extranjera para sectores clave, incluido el transporte de mercancías.

¿Qué datos respaldan la decisión de suspender visas de conductores extranjeros?

De acuerdo con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), en 2021 se registraron alrededor de 494 mil accidentes de camiones de carga pesada, de los cuales 5 mil 149 fueron fatales.

The truck driver involved in the fatal 3-casualty crash in Florida is an illegal immigrant who got his commercial driver license in California.



How does an illegal immigrant get a commercial driver license in the state of California?



Care to comment @GavinNewsom? pic.twitter.com/7B0yZKoWuk — Viva Frei (@thevivafrei) August 17, 2025

Sin embargo, las estadísticas oficiales no desglosan los incidentes por nacionalidad o estatus migratorio de los conductores, lo que significa que no existe una cifra clara acerca de que choferes extranjeros representen un mayor peligro para las carreteras de Estados Unidos.

Algunas estimaciones del sector señalan que cerca del 19% de la fuerza laboral de camioneros en Estados Unidos es de origen extranjero, pero no se encuentra evidencia concluyente acerca de que todos estos estén relacionados con un mayor número de accidentes.

¿Cómo afecta esta medida a la industria del transporte?

La suspensión de visas podría tener un impacto directo en la cadena de suministro, ya que Estados Unidos enfrenta desde hace años un déficit de choferes.

Según la American Trucking Associations (ATA), Estados Unidos necesita al menos 80 mil choferes adicionales para cubrir la demanda actual de transporte. Empresarios y asociaciones del sector ya advirtieron que la decisión podría encarecer costos de logística, además de afectar el flujo de mercancías, lo que derivaría en retrasos y hasta en posibles aumentos de precios para los consumidores.

Crisis en el transporte: Estados Unidos deja de otorgar visas a choferes de camiones extranjeros|“Pexels”

Sindicatos de camioneros estadounidenses aplauden suspensión de visas

Por supuesto que este anuncio fue aplaudido por algunos sindicatos de camioneros estadounidenses, que han denunciado la competencia laboral con extranjeros; sin embargo, expertos en economía y transporte advierten que la medida podría ser contraproducente para la estabilidad del mercado.

Cabe decir que, hasta el momento, no se ha aclarado si la suspensión será temporal o se convertirá en una política permanente.

