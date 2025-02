Eutic ‘N’, el ‘Mochaorejas de Pachuca’, detenido y en prisión preventiva por agresión

Eutic ‘N’, el ‘Mochaorejas de Pachuca', fue detenido y permanecerá bajo prisión preventiva por violencia familiar y lesiones calificadas en agravio contra su expareja sentimental, Mariana; joven madre que reveló a los micrófonos de Hechos AM cómo vivió ese horrible episodio de su vida que, hasta el momento, la tiene atormentada.

Investigan a Eutic ‘N’ por violencia familiar y lesiones calificadas en Hidalgo

Fue durante la tarde del pasado 21 de febrero que el agresor fue presentado ante el juez de control de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.

A Eutic ‘N’ se le acusa de golpear y amenazar el pasado 16 de febrero, en la localidad de Chavarría, del municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, a su expareja sentimental por una supuesta infidelidad. Durante estas violentas acciones, la joven madre sufrió lesiones en el ojo, en el labio y los parpados.

🚨 Detención de Eutic "N", conocido como "Mochaorejas" 🚨



Fue arrestado en Mineral de la Reforma, Hidalgo, tras ser señalado por violencia familiar. Mariana lo acusa de haberla golpeado el 16 de febrero y también enfrenta acusaciones de lesiones.



La información en #HechosAM… pic.twitter.com/7pLOQ4Odxt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 25, 2025

¿Qué se sabe de esta violenta agresión por parte de Eutic ‘N’ contra Mariana en la localidad de Chavarría?

El domingo 16 de febrero de 2025, la joven madre sufrió una violenta agresión por parte de su expareja, Eutic ‘N’.

El ataque ocurrió luego de que, en un arranque de celos, el agresor rompió el celular de la víctima, dejándola sin la posibilidad de pedir ayuda. Cuando ella intentó escapar, la violencia se intensificó rápidamente: el agresor le dio un primer golpe en la cara, causándole sangrado en la nariz.

Aunque algunas personas presenciaron la agresión, no intervinieron; sin embargo, una mujer que vendía tacos en la zona se acercó y le ofreció ayuda, ofreciendo incluso llamar a la policía. Fue gracias a esta intervención que Mariana logró escapar momentáneamente de su expareja.

Mientras intentaba alejarse, el agresor la alcanzó y, con un arma que portaba en mano, la amenazó de muerte. La joven madre, con miedo a que el agresor pudiera disparar hacia ella o hacia alguien más, continuó corriendo hacia su hogar; no obstante, debido a una crisis asmática, tuvo que detenerse brevemente, lo que le permitió a Eutic alcanzarla nuevamente.

En #Hidalgo, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema grave. El domingo pasado, en #Pachuca, Mariana fue agredida por su exnovio. Presuntamente, la causa del ataque fue un arranque de celos.



La #Entrevista en #HechosAM pic.twitter.com/edWd1TQp54 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2025

"Él me alcanza, yo le dije que se calmara, le tomé las manos, caminé hacia mi domicilio que estaba cerca, seguí caminando con él, y le dije que ya no me pegara, soltó una de sus manos y volvió a dar otro golpe en la cara, haciendo que mi nariz siguiera escurriendo de sangre”, detalló Mariana en Hechos AM.

La joven madre explica que, a pesar de que intentó calmarlo varias veces, la situación se tornó más peligrosa y, como pudo, logró ponerse a salvo tras la serie de golpes y amenazas de muerte.

Mariana explicó que ese mismo día, tras el arribo de las autoridades, con el apoyo de unos patrulleros, acudió hasta la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para interponer la denuncia por agresión y por la violenta amenaza de muerte.

¿Por qué le dicen el ‘Mochaorejas de Pachuca’ a Eutic ‘N’?

El “Mochaorejas” de Pachuca es un personaje que surgió de un incidente violento ocurrido en la ciudad el miércoles 19 de febrero de 2025, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Eutic ‘N’, durante una pelea en la Central de Abasto, mordió y arrancó parte de la oreja de su rival, a pesar de su oponente ya se había rendido.