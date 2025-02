Exigen justicia para Daniel Tadeo, padre de familia y motociclista que murió atropellado en Santa Fe

Buscan justicia tras tragedia familiar. A principios de diciembre del 2024, Daniel Tadeo circulaba en moto por su carril en la avenida Vasco de Quiroga en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, cuando Gabriela, una joven de 19 años de edad, que conducía una camioneta blanca, dio vuelta de forma imprudente e invadió un carril contrario; lo que provocó que su unidad impactara de frente al motociclista que, tras la embestida, salió volando sobre el cofre.

En menos de 10 segundos, la vida de una familia cambió, pues, la tarde del 4 de diciembre, Daniel Tadeo perdió la vida ante la gravedad de las lesiones, dejando a dos hijas, de 4 y 10 años de edad, huérfanas.

Tras este lamentable deceso, un juez vinculó a proceso a la joven por el delito de homicidio culposo, al considerar que no hubo dolo en esta muerte, por lo que la conductora llevará su juicio en libertad, tras el pago de una fianza. Además, la señalada deberá acudir a firmar al juzgado cada semana y tiene prohibido salir del país hasta que reciba sentencia.

Familiares de Daniel Tadeo exigen que muerte no quede impune

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Sandra Méndez, hermana de Daniel Tadeo, alza de nuevo de la voz para encontrar la justicia, pues explica que hubo una serie de irregularidades y omisiones por parte de policías y del Ministerio Público de la Fiscalía.

“Actualmente, la manifestación que hicimos fue por la inconformidad con los peritajes que siguen arrojando que Gabriela “N” venía a una velocidad de 54 kilómetros, cuando nosotros ya realizamos un análisis por parte de un ingeniero, determinando que su velocidad real era de 72 kilómetros.

“Sin embargo, el peritaje argumenta por parte de la Fiscalía que Daniel Tadeo venía sobre las rayas; pero el video es muy claro: venía a un lado, no encima de las rayas; venía con casco y tampoco venía a alta velocidad como lo manifiestan esos peritajes”, detalló Sandra Méndez.

La familia de Daniel Tadeo enfrentó una situación extremadamente difícil tras su fallecimiento. Debido a las complicaciones legales relacionadas con el caso, tuvieron que dejar temporalmente su cuerpo mientras atendían los asuntos jurídicos pendientes. Esto les impidió realizar el duelo de manera adecuada y enterrarlo inmediatamente después del fallecimiento; pudieron hacerlo al día siguiente, pero bajo la presión de tener que manejar un proceso legal complejo que involucró múltiples investigaciones y trámites.

“Ni siquiera hemos vivido el duelo porque mis padres, su esposa o mis sobrinas aún están afectadas emocionalmente; ni siquiera tuvimos tiempo para velarlo debido a acciones inapropiadas desde las autoridades, al realizar audiencias sin detenido previo, sin notificar al hospital adecuadamente”, agregó.

Desde el 4 de diciembre, cuando ocurrió la tragedia, han estado siguiendo rigurosamente los procedimientos legales vigentes para asegurarse de obtener justicia en este caso tan doloroso para ellos, por lo que se han abierto varias carpetas de investigación y han trabajado incansablemente para esclarecer los hechos y responsabilidades involucradas.

“Ella lleva su proceso de libertad, según lo determinó el juez, precisamente porque no quieren reconocer las agravantes, las agravantes en la nota médica por parte del hospital español.

“A ella le detectan psicotrópicos, es decir, en una serie de análisis que le realizaron, porque no le realizaron el toxicológico, que claro, ella también está en su derecho de decir, no quiero, pero ahí el Ministerio Público, lo pudo pedir al juez. Lo que es el toxicológico, porque hay un muerto de por medio, ya no es de que quieras”, sentenció.