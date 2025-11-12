El caso de Evelyn Yamilet Montes Galindo, de 19 años, ha estremecido al Estado de México. Desapareció el 9 de noviembre en la unidad Morelos de Coacalco, y desde entonces su familia vive una angustia que crece cada hora; la joven padece discapacidad intelectual y no sabe usar transporte público, lo que la hace aún más vulnerable.

La angustia por Evelyn, joven con discapacidad, que desapareció en Coacalco

Durante una entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, su madre, Alejandra Galindo, habló con voz entrecortada sobre los últimos momentos que supo de su hija; contó que Evelyn la llamó, pero no dijo dónde estaba ni con quién.

“Es obvio que está con alguien, en el transporte, en el traslado. Ayer me habló y me dijo que ya encontró trabajo, pero no me quiso decir dónde. Es la angustia más grande, es vulnerable, porque no sabe andar en las calles, no sabe usar el transporte”, expresó con evidente desesperación.

“Las autoridades me dicen que debo esperar, pero van muy lento. Tienen acceso a las cámaras, pero no sé por qué no están haciendo esa parte de investigar por las cámaras, el darle segumiento”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALLAN SIN VIDA A NOELIA DAYLEN, NIÑA DE 4 AÑOS DESAPARECIDA EN JUCHITÁN, OAXACA; QUÉ SE SABE DEL CASO

🔴 Evelyn Yamilet Montes Galindo, de 19 años, desapareció el 9 de noviembre en Coacalco, #Edomex.



Tiene discapacidad intelectual.

Ayer llamó a su familia, pero no dijo dónde está ni con quién.



Su madre pide apoyo para localizarla.



La #entrevista en #HechosAM pic.twitter.com/AxsKlM6Ggp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025

Evelyn desapareció en Coacalco; la ruta crítica de la joven con discapacidad: De Indios Verdes a Pachuca y Coahuila

Las primeras pistas apuntan a que Evelyn fue vista en Pachuca, donde presuntamente tomó un autobús hacia la Ciudad de México; sin embargo, la última ubicación compartida en tiempo real por ella se registró en la zona de Indios Verdes, desde entonces no se sabe nada.

Una línea de investigación sugiere que tras esto, la joven podría haberse trasladado hasta Coahuila, donde vive un muchacho con quien mantenía una relación a distancia; no obstante, su madre no tiene certeza.

“Se ha intentado contactar con él, pero no contesta. No sabemos si realmente está con él o en Coahuila, lo que sí tenemos certeza es que a ella la vieron en Pachuca, pero si está en Coahuila no sabemos”, agregó.

“Ella decía que tenía el interés de trabajar, de valerse por ella misma, pero al tener esta condición, es más limitante que ande en la calle o dejarla sola, se le hace fácil y no mide las consecuencias de lo que le puede pasar. Estamos a la espera, ayer que habló ella, en el trasfondo se escuchaba que alguien le decía qué contestar”, sentenció con preocupación.