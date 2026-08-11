No es la magnitud ni la intensidad: La razón por la que un sismo deja de ser un ‘simple temblor’ y se convierte en terremoto; diferencias

Cuando la tierra se mueve, las palabras sismo, temblor y terremoto suelen salir a la luz, utilizándose como si fueron lo mismo; sin embargo, existen detalles clave que los diferencia; esto dicen los expertos sobre los movimientos telúricos.

¿Existe diferencia entre terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico?

La respuesta NO. Científicamente no existe una diferencia entre sismo, terremoto, temblor y movimiento telúrico, ya que son sinónimos que describen una sacudida de tierra por liberación de energía.

Estos tres términos son exactamente el mismo fenómeno geológico: sin embargo, la distinción entre ellos suele usarse según los daños provocados por el movimiento de la tierra.

Magnitud vs. intensidad: Cómo se mide la fuerza de un temblor?

La magnitud y la intensidad de un temblor, suele medirse de maneras diferentes. La primera, mide la energía total liberada por un temblor en su origen, además de ser considerada como un valor único y fijo.

Por otro lado, la intensidad mide cómo se siente el movimiento, así como los daños causados en la superficie, variando según la distancia al epicentro y el tipo de suelo.

¿Cuándo es un sismo, temblor o terremoto?

Toma nota. Científicamente el sismo, temblor y terremoto son sinónimos, ya que describen el movimiento de la corteza terrestre por la liberación de energía; sin embargo, muchas veces suelen utilizarse de formas distintas.

Por lo general, sismo suele ser un térmico técnico y general, mientras que terremoto se usa en el habla común para movimientos telúricos muy fuertes y que provocan daños graves en la zona afectadas.

¿Cuáles son los tipos de sismos según su origen y movimiento?

Los sismos se clasifican según su origen por los procesos geológicos que los generan, así como por su movimiento por la forma en que las ondas sísmicas sacuden la superficie terrestre, pero ¿cuáles son los tipos?



Tectónicos: Causados por el choque, fricción o ruptura de las placas tectónicas de la Tierra; son los más comunes y destructivos.

Causados por el choque, fricción o ruptura de las placas tectónicas de la Tierra; son los más comunes y destructivos. Volcánicos: Producidos por el movimiento de magma o fluidos y la ruptura de roca al interior de un volcán activo; son de menor escala y alcance local.

Producidos por el movimiento de magma o fluidos y la ruptura de roca al interior de un volcán activo; son de menor escala y alcance local. De hundimiento o colapso: Generados por el desplome de techos de cavernas subterráneas, minas o por procesos de erosión interna en la corteza

Generados por el desplome de techos de cavernas subterráneas, minas o por procesos de erosión interna en la corteza Inducidos (antropogénicos): Provocados por actividades humanas como la extracción masiva de petróleo, agua o la operación de grandes presas.

¿Cuáles son las diferencias entre un sismo y un tsunami?

El sismo es un movimiento o sacudida de la tierra, provocado por la energía interna del planea, mientras que el tsunami es una serie de olas gigantes en el mar.

La diferencia principal es que en el sismo hay una vibración del suelo y en el tsunami es la inundación de agua en la costa, provocada muchas veces por un sismo submarino.