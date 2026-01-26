La UNAM pisa fuerte en el ranking mundial y se acerca a la élite académica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a dar de qué hablar a nivel internacional. En la más reciente edición del World University Rankings by Subject 2026 , publicado por el Times Higher Education (THE), la máxima casa de estudios no solo se mantuvo como la mejor universidad del país, sino que mejoró su desempeño en varias áreas estratégicas, reforzando su prestigio global.

Los resultados confirman algo que desde hace años se percibe en aulas, facultades y centros de investigación: la UNAM sigue creciendo y adaptándose a un entorno académico cada vez más competitivo.

Derecho y Humanidades, las áreas con mayor avance en la UNAM

El salto más llamativo se dio en Derecho, donde la UNAM pasó del rango 201–250 al bloque 101–125, un avance que la coloca mucho más cerca de las universidades más influyentes del mundo en esta disciplina.

Un movimiento similar ocurrió en Artes y Humanidades, área que escaló del rango 176–200 en 2025 al 101–125 en 2026, reflejo del peso académico y cultural que tiene la universidad en campos como filosofía, historia, literatura y artes.

Estos avances no son menores: colocan a la UNAM dentro de la élite académica regional, al nivel de las universidades más reconocidas de Brasil y Chile.

La #UNAM escala posiciones en el ranking mundial 2026.



La Universidad Nacional mejoró su desempeño en el World University Rankings by Subject 2026 que publica el Times Higher Education, resultado que la consolida como la institución líder del país y una de las de mayor prestigio… pic.twitter.com/PQF8kbnvSe — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) January 26, 2026

Más áreas en ascenso y otras que se mantienen firmes en la UNAM

De las 11 áreas temáticas evaluadas, la UNAM mejoró su posición en cinco y mantuvo resultados sólidos en las seis restantes, lo que habla de consistencia y estabilidad institucional.

Entre los avances destacados también se encuentran:



Estudios de Educación, que subieron al rango 176–200.

Ciencias Sociales, ubicadas en el bloque 251–300.

Ciencias de la Vida, que lograron posicionarse en el rango 401–500.

Mientras tanto, disciplinas de alta exigencia técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología conservaron sus posiciones, demostrando que sus programas académicos siguen siendo competitivos y confiables a nivel internacional.

¿Cómo se mide este ranking de universidades?

El World University Rankings by Subject 2026 se basa en 18 indicadores de desempeño, agrupados en cuatro grandes ejes: calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y proyección internacional.

Bajo esta metodología, la UNAM destaca no solo por su tamaño y diversidad académica, sino por una estructura que garantiza acceso a educación pública y de calidad para miles de estudiantes en México.

Más allá de los números, estos resultados refuerzan el papel de la UNAM como una institución con visión humanista y compromiso social, enfocada en formar profesionales sólidos, críticos y capaces de competir en el mercado laboral global sin perder el vínculo con la realidad nacional.

El avance en rankings internacionales confirma que la UNAM no solo resiste el paso del tiempo, sino que evoluciona, se fortalece y mantiene su misión: contribuir a la construcción de un país más justo, informado y preparado.