Lo más importante que dijo la presidente Sheinbaum hoy lunes 27 de julio

Palacio Nacional abrió las puertas de la Tesorería con la agenda de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional para el país. El gobieron federal soltó las cifras y los anuncios clave para el arranque de semana antes de dar paso a los cuestionamientos directos de una prensa. En Azteca Noticias te traemos el pulso real de la jornada sin rodeos.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 27 de julio de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 27 de julio de 2026. Primero, toma la palabra Iván Escalante, titular deProfeco. Recuerda que la canasta básica no debe superar los 910 pesos.

La acompañan Mario Delgado, secretario de Educación; Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior; Tania Jiménez, maestra de orientación psicológica, especialista en prevención de adicciones y un enlace a EU con Lucía Magis-Weinberg, especialista en neurodesarrollo.