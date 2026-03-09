“Te falta el besito en los pies”: difunden caso de bullying en secundaria de Ecatepec, Edomex

En redes sociales comenzó a circular un video en que se observa a un alumno arrodillado, mientras su compañero lo humilla y lo agrede. Este caso de bullying escolar al interior de una secundaria de Ecatepec ha generado indignación en el Estado de México (Edomex).

Los hechos habrían ocurrido en la Escuela Secundaria General “Calmecac” número 46, ubicada en la zona de San Agustín, aunque hasta el momento la Secretaría de Educación de la entidad no se ha pronunciado.

Difunden video de alumna golpeando a su compañero en secundaria de Edomex

En el video, de aproximadamente dos minutos, se observa cómo un alumno es agredido por una joven que permanece de pie y se encuentra rodeada por varios compañeros.

En las imágenes, aparentemente grabadas por otra estudiante, se ve cómo este joven de lentes está de rodillas y con las manos juntas, como si estuviera suplicándole que no lo golpeara, mientras los demás ríen y solo observan.

En medio de las burlas, se escucha a algunos alumnos sugerir que el joven debe “dar un besito en los pies” para que la agresora lo perdone. Después de varios segundos, la agresora pierde la paciencia y comienza a golpearlo y agarrarlo de la cabeza.

Ante los hechos violentos, el menor cede y asegura que le va a dar el beso en los pies, lo que despierta risas de euforia de las personas que estaban alrededor.

Padres denuncian que no es el primer caso de bullying en la secundaria

Padres de familia señalaron en redes sociales que la situación no sería un hecho aislado. De acuerdo con las denuncias, la alumna presuntamente ha amenazado a otros compañeros en diversas ocasiones.

Versiones extraoficiales indican que la joven asustaba a sus compañeros diciendo que si no hacían lo que ella dijera, su hermano mayor podría golpearlos

También se ha señalado que otras estudiantes habrían participado como cómplices en algunas agresiones o se habrían limitado a observar sin intervenir.

¿Qué dijeron las autoridades escolares?

Tras la difusión del video, el sitio de la Secundaria General “Calmecac" informó que ya se tomaron las medidas pertinentes. Entre ellas, se solicitó a la madre de la alumna recibir orientación psicológica, junto con la menor.

Además, con el fin de prevenir otro tipo de agresión, se determinó suspenderla temporalmente hasta que se termine la investigación del caso.

Respecto al estudiante afectado, la escuela indicó que ya se estableció comunicación con su madre y se le invitó a denunciar cualquier situación de violencia que pudiera presentarse.

