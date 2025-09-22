Este fin de semana, le dieron el último adiós a Carlos “El Papayita”, el trabajador de limpia que, presuntamente, murió luego de una mala broma que le hicieron sus compañeros de trabajo en Coahuila; familiares y amigos exigen que se haga justicia

Carlos Currola Argujio, falleció el pasado 18 de septiembre de 2025, tras permanecer 19 días hospitalizado luchando por su vida. Su partida dejó un gran vacío en los corazones de sus amigos y familiares.

La muerte de Carlos, “El Papayita”, abrió preguntas respecto a las condiciones que enfrentó en su entorno laboral.

Padre de Carlos asegura que lo hicieron firmar un papel con letras chiquitas; teme que no se haga justicia

El padre de “El Papayita”, compartió que el mismo jueves 18 de septiembre, elementos de la Fiscalía se acercaron a él y lo hicieron firmar un papel que no alcanzó a leer, por lo que dice estar preocupado de que las autoridades no investiguen los hechos de manera correcta.

“Estoy arrepentido de haber firmado ese papel, y cómo le hago (...) Porque eso no puede quedar así impune”, explicó Humberto Gurrola, padre de Carlos.

El pasado 20 de septiembre de 2025, familiares de Carlos se reunieron en el panteón del ejido la Concha, para darle el último adiós, entre tristeza y llanto.

”Yo soy testigo de que sí se burlaban de él”: Excompañera de “El Papayita” asegura que sí lo molestaban

La mañana del pasado domingo 21 de septiembre 2025, se llevó a cabo una marcha pacífica, la cual inició desde el Ejido de donde “El Papayita” era originario, recorriendo la carretera Torreón-San Pedro y concluyendo en la tienda de autoservicio en la que laboraba.

Aunque la empresa en la que trabaja Carlos, aseguró que él no sufría de bullying, una de sus excompañeras confirmó que sí era víctima de acoso laboral.

“Sí llegué a ver que le hacían bullying, siempre mirábamos que le ponchaban su bicicleta, que le escondían el lonche (...) Yo soy testigo de que sí se burlaban de él”, explicó una de las ex compañeras de Carlos.

Ante esta manifestación, Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Laguna, informó que la carpeta de investigación sigue abierta y que la comunicación directa con la familia ha estado presente desde el primer día.

Empresa en la que trabajaba “El Papayita” aseguró que no sufría de bullying

La tarde del 19 de septiembre 2025, un día después de haberse confirmado la muerte de “El papayita”, su empresa lamentó lo ocurrido y negó que existiera bullying en el área en la que laboraba; reiteró su compromiso con la familia.

“Carlitos le encantaba estar en su trabajo, era un mejor compañero, es es lo que puedo decir yo de Carlitos, ¿verdad? (...) Nosotros lo queríamos mucho”, dijo Xóchitl Rosa, representante de la tienda multiservicios en la que trabajaba Carlos.