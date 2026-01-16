El Tren de Aragua se expande en México: Harfuch revela mapa de presencia y alianza con la Unión Tepito

El panorama de la seguridad en México enfrenta un nuevo desafío transnacional. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el grupo delictivo de origen venezolano conocido como el "Tren de Aragua" ya opera en 11 entidades de la República Mexicana.

A pesar de que el funcionario matizó la gravedad de su despliegue, la revelación de sus alianzas locales y la naturaleza de sus delitos han encendido las alarmas en el gabinete de seguridad.

El foco del Tren de Aragua en la zona centro y la capital

Durante su intervención, García Harfuch detalló que, si bien la organización tiene presencia en casi una tercera parte del país, su actividad se concentra de manera crítica en una región específica. "De las 11 entidades del país, en donde más presencia tiene, en donde más detenciones hemos tenido, es en la zona centro", precisó el secretario.

La Ciudad de México no es la excepción. Las autoridades confirmaron que la capital se ha convertido en uno de los centros de operación de esta organización. No obstante, Harfuch envió un mensaje de calma respecto a la densidad de su fuerza: "No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas entidades", señaló, aunque reconoció que los delitos que cometen son de alto impacto y extrema violencia.

Delitos de género y explotación sexual

La inteligencia federal ya tiene plenamente identificados los "giros" o actividades ilícitas a los que se dedica este grupo en territorio mexicano. La evidencia apunta a un modelo de negocio criminal basado en la victimización de mujeres. De acuerdo con el secretario de Seguridad, la presencia del Tren de Aragua ha dejado una estela de eventos "muy lamentables relacionados con explotación sexual y feminicidio ".

A diferencia de los carteles tradicionales enfocados principalmente en el tráfico de drogas a gran escala, el Tren de Aragua ha encontrado en la trata de personas y la violencia de género su principal motor operativo en el país. García Harfuch informó que ya se han realizado detenciones importantes por estos delitos y que, en varios casos, la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha logrado obtener sentencias condenatorias.

La conexión del Tren de Aragua con la Unión Tepito

Uno de los puntos más reveladores de la declaración fue la confirmación de los vínculos entre la organización venezolana y grupos delictivos locales. Al ser cuestionado sobre estas alianzas, el funcionario fue directo al señalar que el Tren de Aragua no opera de forma aislada, sino que se ha mimetizado con estructuras criminales ya existentes en la capital.

"Principalmente con grupos locales en la Ciudad de México, tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, con la Unión Tepito, etc.", reveló Harfuch. Esta alianza estratégica les permite a los integrantes del grupo sudamericano acceder a control territorial, logística y redes de extorsión ya establecidas, facilitando su operación en zonas de alta actividad comercial y vida nocturna.

Un mapa en evolución con la presencia del Tren de Aragua: se expande

La confirmación de estas 11 entidades coloca a México en la ruta de expansión de una organización que ya ha desestabilizado la seguridad en países como Colombia, Chile y Perú.

Con la identificación de sus nexos con la Unión Tepito y su enfoque en la explotación sexual, el Gobierno Federal busca contener a una célula que, aunque definida como "no significativa" en número por las autoridades, ha demostrado una capacidad de daño letal en el tejido social de la zona centro del país.

