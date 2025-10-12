Explosión sacude Coyoacán: seis personas resultan heridas tras fuga de gas en CDMX

Una fuerte explosión por acumulación de gas sacudió la tranquilidad de la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, la mañana de este domingo 12 de octubre. El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada al sur de la CDMX, en la intersección de avenida Toltecas y Rey Hueman, donde la presunta fuga derivó en un violento que dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en estado grave.

¿Cómo ocurrió la explosión por fuga de gas en Coyoacán?

De acuerdo con los reportes preliminares, tras la explosión y el despliegue de los cuerpos de emergencia capitalinos, se supo que uno de los lesionados, un hombre de aproximadamente 50 años, sufrió quemaduras en el 80 por ciento de la superficie corporal y fue trasladado de urgencia por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) al Hospital de Traumatología del Sur del IMSS.

El resto de los afectados fue atendido en el lugar por crisis nerviosa y lesiones leves provocadas por los fragmentos de vidrio y escombros.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México respondió de inmediato al llamado de emergencia, logrando controlar la delicada situación en la vivienda de dos pisos; por su parte, elementos de Protección Civil realizaron una inspección estructural del inmueble dañado para determinar si aún puede ser habitado, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona como medida preventiva.

Vecinos entre incertidumbre por fuerte estallido en Coyoacán

Vecinos relataron que el estruendo se escuchó muy fuerte a varias cuadras de distancia y que el impacto rompió vidrios de ventanas cercanas, por lo que alertaron a las autoridade en el número ‘911'.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para confirmar si la causa fue una acumulación de gas LP dentro del domicilio o un desperfecto en el cilindro.

#AlMomento Atendimos una deflagración por acumulación de gas en una vivienda de dos niveles, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Hay dos personas lesionadas que ya son atendidas por el ERUM.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/SKtCGsixkx — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 12, 2025

Una vez controlada la emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a revisar periódicamente las instalaciones de gas doméstico y mantener ventiladas las áreas donde se utilicen tanques o estufas, para evitar tragedias como la registrada este domingo.