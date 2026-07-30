¡Lo amarraron por ratero! Así fue como vecinos sometieron a un sujeto y le propinaron una golpiza en Nicolás Romero, Edomex - VIDEO

Habitantes de la colonia Hidalgo en Nicolás Romero, Estado de México, Edomex, sometieron a un hombre que buscaba asaltar un local. Los vecinos afirmaron que no es la primera vez que esta persona intenta robar en el municipio.

Así fue como lo amarraron y le propinaron una golpiza tras su intento de robar.

Intentó robar un negocio y las empleadas pidieron ayuda

El intento de asalto ocurrió sobre la avenida 16 de Septiembre, cuando el sujeto entró a un negocio comercial con la intención de quitarle sus cosas a quienes estaban dentro.

Una de las trabajadoras del lugar reaccionó y comenzó a pedir auxilio a gritos hacia la calle, lo que alertó a comerciantes y personas que pasaban por el lugar.

Vecinos persiguen, amarran y golpean a ratero

Cuando escucharon los gritos de auxilio, varios habitantes acorralaron al supuesto ladrón sobre la vía pública para evitar que se diera a la fuga.

Tras someterlo en el suelo, los vecinos lo llevaron hacia un poste de electricidad, donde lo sujetaron con cuerdas y le dieron una golpiza mientras le reclamaban.

Intentos de robo recientes

Durante la detención ciudadana, varias personas aseguraron reconocer al presunto delincuente.

Comerciantes señalaron que este mismo hombre ya había sido asegurado semanas atrás en calles de la colonia El Progreso tras cometer otro robo, por lo que exigieron a las autoridades que esta vez no quede en libertad.

‼️DAN GOLPIZA A PRESUNTO LADRÓN EN NICOLÁS ROMERO #EDOMEX‼️



🚨Comerciantes retuvieron a un presunto ladrón, lo amarraron y le dieron tremenda golpiza en la zona centro de Nicolás Romero.



🚨de informó que luego de leerle sus derechos, lo entregaron a policías municipales. pic.twitter.com/qYmX8S5cit — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 30, 2026

VIDEO: Así amarraron a ratero en el Edomex

En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo los vecinos enfrentan al hombre mientras este está atado al poste.

Entre insultos y reclamos por no buscar un trabajo honesto, los habitantes le reprocharon los robos cometidos contra trabajadores y negocios locales antes de la llegada de las patrullas.

Policías de Nicolás Romero se lo llevan detenido

Minutos después de los hechos, agentes de la Policía Municipal de Nicolás Romero arribaron al lugar de los hechos.

Los oficiales desataron al sospechoso, le leyeron sus derechos y lo subieron a una patrulla para trasladarlo ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.