El largo historial delictivo de Ramón “N”, alias “El R1": Nexos criminales y su liberación en 2022

Ramón "N" alias "El Moncho" o "El R1", fue detenido hoy al ser señalado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, en Michoacán. Este sujeto ya había sido aprehendido en 2012, pero una jueza dictó que se le liberara de forma "inmediata". Aquí su historial delictivo.

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el 19 de noviembre del 2025 que un menor fue quien ejecutó al funcionario.

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El historial delictivo de "El R1" y su relación con el CJNG

"El R1" ya había sido señalado por delitos como secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Asimismo como el segundo al mando en una organización criminal. Primero fue lugarteniente de los Valencia, de una organización delictiva, para después consolidarse en el CJNG.

En 2022 estaba recluido en un penal de Sonora por secuestro y delincuencia organizada, pero una jueza ordenó su inmediata libertad. Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México de ese entonces, informó: "Es una liberación ordenada por un juez de Ramón "N" alias "El Moncho" y/o "R1", dijo, y también mencionó que este pertenecía a la organización criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ramón "N" alias "El R1" había sido detenido en el año 2012, pero en 2022 fue liberado luego de que una jueza de Distrito con sede en Jalisco ordenara su inmediata liberación.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Omar García Harfuch señaló que el “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

A esta organización se le relaciona con delitos como la extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

