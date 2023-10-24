Estudiantes causan explosión de laboratorio de CBTIS en Nuevo León, hay 7 heridos

Al menos 7 estudiantes resultaron heridos por quemaduras, tras la explosión de un laboratorio de química que ocurrió alrededor de las nueve de la mañana en el plantel CBTIS número 22 “Felipe de Jesús Ángeles Ramírez" en Monterrey, Nuevo León.

El reporte de la explosión fue realizada por la Dirección de la escuela y en cuestión de minutos al lugar llegaron cinco unidades de Protección Civil de Monterrey, así como una unidad de UMT y de una empresa privada que da el servicio a la escuela.

Al ingresar al lugar, los socorristas atendieron a tres hombres y cuatro mujeres, los cuales sufrieron quemaduras en rostro y brazos, a consecuencia de la explosión.

Los alumnos de entre 15 y 17 años de edad, fueron trasladados en ambulancias a hospitales en el centro de la ciudad.

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, se estableció que los estudiantes estaban en una clase de química cuando ocurrió la conflagración.

¿Qué ocasionó la explosión en laboratorio del CBTIS?

El director de Protección Civil de Monterrey, Fernando Fernández Flores, indicó que el experimento era mezclar alcohol con cloro, pero uno de los alumnos agitó durante varios minutos la mezcla lo que generó la explosión.

Tras el incidente el salón donde se encuentra el laboratorio fue resguardado y cerrado temporalmente.

Asimismo, algunos padres de familia llegaron al plantel para retirar a su hijos, pues estaban desconcertados por lo ocurrido.

Autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias precisas que llevaron a este incidente en el laboratorio de química.

E informaron que se reforzará la seguridad y los protocolos de manejo de sustancias químicas en los laboratorios escolares para evitar incidentes similares.

La comunidad escolar y los padres de los alumnos afectados se mantienen a la expectativa de más información sobre el estado de los estudiantes y las acciones preventivas que se implementarán para garantizar la seguridad de los alumnos en el CBTiS 22.