Suman seis muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa, según Protección Civil de CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez
La explosión de pipa en Iztapalapa ha dejado un saldo de seis personas fallecidas y decenas de lesionados, hasta el último corte y de acuerdo con Protección Civil de la CDMX.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue quien confirmó el día de ayer las primeras cifras, detallando que de las personas heridas, 19 se encontraban en estado grave. Los afectados han sido trasladados a diversos hospitales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Además de las víctimas humanas, el accidente también causó daños considerables en la infraestructura.

Las autoridades continúan trabajando en el peritaje para determinar la causa exacta de la explosión y la volcadura, la cual, según reportes preliminares, podría haber sido por la falta de pericia del conductor de la pipa.

