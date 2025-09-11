“Estoy desesperado porque no encuentro a mi novia": Rubén busca a su pareja tras explosión de la pipa en Iztapalapa | Mientras Dormía

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa dejo la angustia, desesperación y tristeza, de decenas de familiares que buscan o esperan a las víctimas afuera de los hospitales.

El accidente dejó un saldo de 90 heridos y 4 muertos, las llamad alcanzaron alrededor de 32 vehículos.

“Hasta ahorita no nos han dado noticias de él, nada más nos dicen que está en terapia, pero está ahí ”, explicó José Luis Cortés, familiar de uno de los heridos por la explosión.

Rubén recorre diversos hospitales para encontrar a su novia; no hay señal de ella

Familiares, amigos, parejas, continúan la búsqueda de las personas lesionadas por este grave incidente, recorriendo cada una de las clínicas con la esperanza de encontrarlos.

Rubén Leñero busca a su novia Ana Daniela, una joven de 19 años que se dirigía a la escuela y fue alcanzada por las llamas tras la explosión de la pipa; se enteró que estaba herida por un video en redes sociales.

En el Hospital General de Zona 53, le dieron una esperanza; sin embargo, todo se desvaneció, cuando le dijeron que ella nunca había estado en ese hospital.

“Estoy desesperado porque no encuentro a mi novia, estoy buscándola desde las 3 de la tarde y autoridades no me dan ninguna información, ya fui a buscar a todos los hospitales”, explicó Bryan.

A 16 horas del accidente de la pipa que dejó 4 fallecidos y 90 heridos, así luce el Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz. Familias de personas desaparecidas siguen buscando a sus seres queridos, como Yasmín, quien aún no localiza a Enrique Eric Acevedo.



Casi a… pic.twitter.com/nTwxKJ941P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

En la Magdalena de la Salinas, la señora Santa Castañeda, se enfrentaba a una situación similar, pues buscaba a su sobrina, quien también estuvo en la zona y momento del accidente en Iztapalpa.

“Llevamos todo el día tratando de localizar su paradero, en las listas que nos daban ella aparecía que estaba en el hospital 53, y nos decían que sería trasladada a Toluca”, explicó la señora.

Mexicanos se unen para apoyar a las familias; les llevan comida y agua

Ante la tragedia, la empatía y la solidaridad de los mexicanos volvió a brillar, cuando un grupo de ciudadanos, acudieron a los distintos hospitales en los que se encuentran los familiares de los lesionados por la explosión de la pipa en Iztapalapa, llevándoles un poco de agua y comida.

“Vine aquí con mi esposa, los vecinos a traer un poco de pan, bueno de sándwiches, agüita y sobre todo, palabra de esperanza”, explicó Yandiel.

Así fue la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La explosión de la pipa de gas ocurrió durante la tarde del pasado 10 de septiembre 2025, en Iztapalapa, cuando la unidad circulaba por el Puente de Concordia al oriente de la Ciudad de México (CDMX).