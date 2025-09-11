Transportadora Silza aparece tras tragedia de explosión de una pipa en Iztapalapa, esta es su postura

Después del lamentable accidente ocurrido en Iztapalapa, donde una pipa de gas LP explotó, la empresa responsable, Transportadora Silza, emitió un comunicado oficial. Después de más de 12 horas de especulación y silencio, la compañía ha salido a la luz para aclarar su postura y compromiso frente a la tragedia que dejó a su paso 5 víctimas fatales, 90 heridos y daños materiales.

🚨 Zona cero en #Iztapalapa



Una pipa de la empresa Silza volcó en una curva del Puente de la Concordia y explotó al fugarse 50 mil litros de gas LP, dejando un saldo de 4 muertos, 90 heridos y 32 vehículos calcinados



La empresa dice asumir responsabilidad social y legal.… pic.twitter.com/a11gIy4kTV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Esa es la postura de la transportadora Silza tras explosión de pipa en Iztapalapa

En su comunicado, TRANSPORTADORA Silza aseguró que cuenta con todas las pólizas de seguro obligatorias, incluyendo seguros de responsabilidad civil y de daño ambiental, necesarios para el transporte de materiales peligrosos.

Asimismo, la empresa también declaró que su prioridad es la atención responsable y humana hacia las personas afectadas. Aseguran que ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del accidente. Además, han reafirmado su compromiso de colaborar de manera “plena y transparente” con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil y peritaje para esclarecer los hechos. El comunicado finaliza expresando su profundo pesar y ofreciendo sus condolencias a las familias de las víctimas, reafirmando su compromiso con la seguridad y la legalidad.

“Reiteramos nuestro profundo pesar por este trágico suceso, expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la legalidad y la atención oportuna a quienes resultaron afectados”, señaló Silza.

Cabe destacar que la transportadora emitió un comunicado en punto de las 12:20 de la madrugada, exactamente después de 12 horas, para afirmar que el vehículo contaba con tres pólizas de seguro, además de que manifestó la preocupación por la salud de todas las personas afectadas, incluido el chofer que manejaba la pipa en el momento del siniestro, el cual es reportado como muy grave.

Suman cinco fallecidos tras la explosión de una pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa

De acuerdo con declaraciones de Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil, suman cinco los fallecimientos y destacó el caso de una persona cuyo estado de salud es muy grave.