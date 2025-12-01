La cena que les salvó la vida: matrimonio se libra del colapso total de su casa en Pesquería tras explosión

Una tragedia pudo haber golpeado de manera fatal a una familia de Pesquería, Nuevo León. La noche del 28 de noviembre, una fuerte explosión sacudió la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, donde el domicilio marcado con el número 536 terminó completamente colapsado. Ahí vivían Enrique Ávila y Maite Rangel, quienes se salvaron de milagro gracias a una decisión aparentemente simple: cenar fuera después del trabajo.

Maite recuerda que, mientras estaban en un restaurante, comenzaron a circular las noticias de la explosión. Al reconocer la calle, alertó a su esposo y ambos se dirigieron de inmediato al hogar. Sin embargo, al llegar, los elementos de Protección Civil ya habían acordonado la zona y no les permitieron acercarse. Su casa había desaparecido por completo.

“Habíamos salido de trabajar y fuimos a cenar. Me salió en las noticias la calle y le dije a mi esposo ‘la casa’. Cuando llegamos ya estaba Protección Civil, ya no nos dejaron pasar. La casa desapareció completamente”, relató Maite entre lágrimas.

El golpe emocional detrás del milagro de salvarse de la explosión en Pesquería

Aunque Enrique y Maite evitaron un desenlace fatal, el dolor por la pérdida total de su patrimonio es inevitable. “Entra la nostalgia de ver la casa que desapareció. Gracias a Dios que no estábamos, porque otra historia se estaría contando”, dijo Maite.

La vivienda colapsó al estar justo al lado de la casa donde ocurrió la explosión, presuntamente provocada por almacenamiento ilegal de pirotecnia. El estallido alcanzó al menos cuatro casas más y dejó tres personas fallecidas, además de varios lesionados, entre ellos menores de edad.

Autoridades prometen apoyo para reconstruir su hogar en Pesquería

El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, acudió al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas. Tras escuchar el testimonio del matrimonio, se comprometió a gestionar las vías necesarias para que puedan reconstruir su hogar.

“Su casa colapsó y ya tiene año y medio que la pagaron. No va a tener seguro. Tendremos que ver cómo le hacemos, pero ella va a volver a tener su casa. Infonavit ya dijo que entrará con el seguro donde haya crédito; y a quienes no tengan, vamos a ver cómo ayudarles”, afirmó.

La explosión dejó una comunidad destruida en la zona limítrofe entre Pesquería y Apodaca. Entre las víctimas se encuentra Anastacia Rodríguez, de 75 años, además de una persona calcinada que aún no ha sido identificada. También falleció Ingrid Dannai Macías Ruiz, joven porrista del Club Titanes de Apodaca, quien había sido trasladada en estado crítico.

Varias personas resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad, lo que ha impulsado a la comunidad a solicitar apoyo para cubrir gastos médicos y reconstrucción de viviendas.

Decisiones pequeñas que salvan vidas

A veces, una acción tan cotidiana como decidir cenar fuera puede ser la línea que separa la vida de la muerte. Maite y Enrique lo saben: hoy enfrentan la pérdida de su patrimonio, pero están vivos para contarlo. Ahora su lucha será reconstruir no solo su vivienda, sino también su estabilidad.

