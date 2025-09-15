VIDEO: Explosión de pirotecnia sacude a la comunidad de Ococh en Tenejapa, Chiapas

La comunidad de Ococh, en el municipio de Tenejapa, Chiapas, vivió momentos de tensión este domingo 14 de septiembre tras una explosión de pirotecnia registrada al interior de una vivienda.

De acuerdo con medios locales, el estallido ocurrió mientras un hombre realizaba trabajos de soldadura cerca de pólvora almacenada, lo que provocó el fuerte incidente en plena víspera de las fiestas patrias.

Explota vivienda por pirotecnia en Chiapas

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, lo que estalló fue la pirotecnia que se encontraban almacenados en el domicilio. El incidente habría iniciado cuando se realizaban trabajos de soldadura cerca de los artefactos, lo que desató la fuerte detonación.

En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en que comienza la explosión, haciendo correr a las personas que se encontraban cerca de la zona

De acuerdo con medios locales, de manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la vivienda sufrió daños materiales de gran magnitud, considerándose como pérdida temporal.

El estallido ocurrió en plena víspera de las fiestas patrias, fechas en las que el uso y almacenamiento de pirotecnia suele incrementarse en distintas comunidades del estado y de México.

Explosión de pirotecnia deja al menos 28 heridos en Teotihuacán

Otro accidente debido a la pirotecnia se registró en la comunidad de San Sebastián Xolalpan, en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, el pasado 7 de septiembre, dejando al menos 28 personas lesionadas.

El incidente ocurrió durante una festividad en honor a la Divina Infantita, cuando parte de un castillo de pirotecnia falló y desató una serie de explosiones entre los asistentes.

En San Sebastián Xolalpan, San Juan Teotihuacán, la explosión de fuegos artificiales durante una festividad dejó 28 personas lesionadas.



🚑 Emergencias trasladaron a los heridos a hospitales de Otumba y Axapusco.



👮 La zona quedó resguardada; se investigan las causas. pic.twitter.com/wufw6d2oWL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2025

Los hechos se registraron en los campos de futbol de la comunidad, lugar donde se concentraban habitantes para participar en las celebraciones patronales.