¿Fiestas Patrias con multa? Esta podría ser la multa por tronar cohetes en la CDMX 2025

Con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias este 15 de septiembre 2025, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recordó a la población que tronar cohetes o juegos pirotécnicos podría ser causa de una multa o hasta arresto.

Esta práctica, además de representar un riesgo para la seguridad, la salud de las personas y de los animales, está tipificada en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX como una falta que puede derivar en sanciones.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes enciendan cohetes en la vía pública se exponen a multas económicas, arresto temporal o la realización de trabajo comunitario.