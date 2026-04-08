Lo citaron por oferta de trabajo y terminó secuestrado: Menor escapa de criminales y es rescatado en Jalisco

Salió por una oferta de trabajo, pero terminó privado de la libertad por un grupo criminal; el menor de 16 años fue presuntamente secuestrado en el municipio de Arandas, en Jalisco, luego de ser engañado con una supuesta oportunidad laboral que terminó siendo una trampa.

De acuerdo con los reportes, el adolescente fue citado en una tienda de conveniencia con la promesa de empleo; sin embargo, al llegar fue interceptado por sujetos armados, quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo y lo trasladaron fuera del estado.

¿A dónde fue llevado y cómo logró escapar el menor?

El menor fue llevado hasta el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit, donde permaneció retenido contra su voluntad; según su testimonio, estuvo en una zona rural hasta que encontró la oportunidad de escapar.

Tras huir, logró llegar a la cabecera municipal y posteriormente a Tepic; desde ahí consiguió transporte que lo llevó de regreso a Jalisco, específicamente a la central camionera ubicada en Periférico Sur y Colón, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

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🔴#IMPORTANTE | Un menor de 16 años fue presuntamente privado de la libertad en Arandas y trasladado a Ixtlán del Río, Nayarit, tras una oferta laboral. El adolescente logró escapar y recibe atención médica en la Cruz Verde Marcos Montero. Con información: Janely Rivera… pic.twitter.com/phDD75ofiX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 7, 2026

¿Dónde fue auxiliado el menor?

Al llegar a la central, el joven solicitó ayuda al personal y a las autoridades; policías municipales acudieron al sitio y lo resguardaron, para después trasladarlo a la Cruz Verde Marcos Montero, donde recibió atención médica por diversas lesiones menores.

En el lugar también se activaron protocolos para verificar su situación legal y garantizar la protección de sus derechos; personal especializado tomó conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso?

El menor, originario de Arandas, vive con su abuela y fue contactado días antes bajo la promesa de trabajar en una abarrotera; lo que parecía una oportunidad terminó en un delito que ya es investigado por las autoridades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones relacionadas con estos hechos; sin embargo, el caso ya fue turnado al Ministerio Público, que será el encargado de determinar responsabilidades.