Acusan a Sheinbaum de blindar a Adán Augusto ante vínculos criminales

La oposición reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum haber tendido un manto protector a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, por los presuntos vínculos con Hernán Bermúdez, exjefe de la policía de Tabasco, líder del grupo criminal “La Barredora”, hoy prófugo de la justicia.

En el PRI, legisladores federales por Tabasco acusan que la relación de morenistas con grupos del crimen organizado era un secreto a voces y hoy se confirma la impunidad con la que han operado desde los cargos de poder.

“Son gusanos de la misma guayaba”, dijo Erubiel Alonso, diputado PRI.

Noroña niega complicidad con caso Adán Augusto

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña dijo que no habrá complicidad en el caso de Adán Augusto López por el caso de su exsecretario Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia, pero no tiene por qué dejar la coordinación de la bancada del Morena en el Senado.

“¿Por qué va a dejar la coordinación? No se conforman con que yo salga de la presidencia de la Mesa Directiva sino además quieren la coordinación del grupo parlamentario. Me refiero a la derecha. Eso no va a suceder”, advirtió.

Informó que se ha reunido a platicar con el senador señalado y que le gustaría aprender de su forma socarrona para evadir las preguntas cuando se le cuestiona. Además cuaestionó si el grupo criminal “La barredora” es verdaderamente peligosa o no, o se trata de una exageración para el golpeteo político.

“Insisto, hay una campaña evidente frente a un hecho. ¿Ahora de qué tamaño? ¿Quién había oído hablar de La Barredora?”, expresó.

Así, Gerardo Fernández minimizó el posible daño que Adán Augusto López pudo haber provocado a su estado por haber nombrado a un funcionario con presuntos vínculos criminales.

¿Adán Augusto deja el cargo? Esto dijo Morena

Fernández Noroña rechazó que López Hernández deba dejar su cargo como coordinador parlamentario en el Senado, pese a la presión política que enfrenta:

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció en contra del “linchamiento mediático” contra López Hernández e hizo un llamado a que se presenten pruebas antes de emitir juicios. Fernández Noroña retomó su postura:

“Fue muy clara (la presidenta) en el sentido de que nosotros no tenemos ningún pacto de complicidad con nadie. Y no estoy hablando de alguna compañera o compañero en especial, con nadie. Si algún compañero o compañera incurre en alguna conducta punible, pues tiene que hacerse cargo de ello”, dijo.