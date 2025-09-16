ÚLTIMA HORA: Sube la cifra de muertos por explosión de una pipa en Iztapalapa

Hasta las 10:00 de la mañana, el saldo de la explosión de una pipa en Iztapalapa se ha actualizado, confirmando que 17 personas han perdido la vida. Además, 35 individuos continúan hospitalizados, mientras que 31 han sido dados de alta.

Una persona que había resultado herida en la explosión de una pipa en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia, lamentablemente falleció. La víctima se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” pero, a pesar de los esfuerzos del personal, su estado de salud se deterioró.

El paciente, que había sido ingresado al hospital con lesiones graves, sufrió una falla orgánica múltiple. Este grave padecimiento fue lo que finalmente le costó la vida, a pesar de los cuidados intensivos que recibía en el centro médico. La noticia del deceso se dio a conocer durante la madrugada de hoy.

Jazlyn Azulet y su mamá parten al #Hospital Shiners en Galveston, #Texas.



Fundación Michou y Mau realiza el traslado en ambulancias especiales.



Se estima que la bebé estará, por lo menos, 2 meses en ese país para recibir tratamientos especializados.



Vía: @igarciabri pic.twitter.com/PdsvrrC7cY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025

A raíz de una reciente explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha emitido una actualización de víctimas. La cifra de personas fallecidas a causa del incidente ha aumentado, llegando a un total de 15.

Además de los decesos, 35 personas continúan hospitalizadas, mientras que 31 ya han sido dadas de alta. El siniestro, catalogado como uno de los más severos en la capital en la última década, ocurrió la semana pasada en el Puente de la Concordia, en la frontera entre la Ciudad de México y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

#Importante | Esta madrugada falleció una persona lesionada en el incidente ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



El paciente, era atendido en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica múltiple: @ISSSTE_mx pic.twitter.com/8tzWhlJF1K — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025

De acuerdo con un reporte inicial de la Fiscalía de la Ciudad de México, el percance se originó cuando un objeto sólido golpeó el tanque del vehículo, lo que provocó una fuga de gas y la posterior explosión. La víctima más reciente en fallecer es una persona que no ha podido ser identificada, y hasta el momento, las autoridades no han logrado contactar a sus familiares.

Cómo fue la explosión de una pipa en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ha dejado un saldo trágico. Un video del momento del accidente muestra a la pipa circulando sobre la avenida Ignacio Zaragoza, cuando un pilar del puente de la Concordia tapa la imagen, e inmediatamente después ocurre el impacto, la explosión y el inicio de las llamas. Inicialmente, se reportaron 57 personas lesionadas con quemaduras graves, de las cuales 19 se encontraban en estado crítico.

El trágico suceso ha afectado la vida de casi un centenar de personas y sus familias. Testimonios recogidos describen el horror y la angustia vividos en los hospitales, donde se buscaban a las víctimas. Algunas familias, como la de una joven no identificada con tatuajes, recurrieron a la ayuda de la comunidad para localizar a sus seres queridos, pues las heridas en los rostros de los pacientes eran tan graves que los hacían irreconocibles.

La explosión provocó el cierre de vialidades importantes y la suspensión del servicio de transporte público, como el Trolebús y el Metro Santa Martha, lo que generó caos y dificultó la llegada de los servicios de emergencia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha confirmado que la explosión afectó a 28 vehículos.

