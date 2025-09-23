Muere Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García y figura emblemática de la política en Nuevo León, murió este martes 23 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer, apenas una semana después de pedir licencia para dejar su cargo.

Su fallecimiento conmueve al ámbito político y social del estado, pues se trata de uno de los personajes más influyentes en la historia reciente del municipio.

Mauricio Fernández Garza Falleció a una semana de pedir licencia

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, una de las figuras políticas más reconocidas del estado de Nuevo León, falleció a una semana de haber anunciado su retiro del cargo.

El pasado 15 de septiembre, el político había informado que dejaría de forma definitiva su puesto tras enfrentar nuevamente complicaciones en su salud.

En una conferencia de prensa, el alcalde, que ya había adelantado su decisión a sus colaboradores, anunció que tomaría una licencia de 15 días para atenderse médicamente y, posteriormente, presentaría su renuncia formal.

“Hoy presento oficialmente ese permiso, y lo demás pasará en automático”, declaró el edil, quien ya había adelantado su decisión a los integrantes de su equipo cercano.

“Ya paré todos mis tratamientos, decidí dejarme a la buena de dios. Ya no me voy a tratar, ha sido pesadísimo tanto la quimio como la inmuno, y la realidad es nomás estar pateando el bote”, dijo Fernández Garza el 15 de septiembre ante los medios; ese día apareció en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno.

La salud de Mauricio Fernández fue un tema de interés público. En 2025, el alcalde dio a conocer que el mesotelioma, un tipo de cáncer agresivo que afecta el tejido que recubre los pulmones, había regresado, lo que limitó su capacidad para continuar con las exigencias del cargo.

A lo largo de los años, Fernández enfrentó varios diagnósticos oncológicos, una situación que influyó directamente en su desempeño y en la continuidad de sus proyectos políticos.

Fallece Mauricio Fernández Garza: ¿Cuál fue su trayectoria como político?

Mauricio Fernández Garza dejó una huella profunda en la política de San Pedro Garza García, municipio que gobernó en cuatro periodos distintos. Su primera gestión fue a finales de los años ochenta, entre 1989 y 1991, y más de una década después regresó al cargo en el trienio 2009-2012.

Posteriormente asumió nuevamente de 2015 a 2018 y, tras un regreso inesperado, inició su cuarto mandato en 2024, con proyección hasta 2027. En el plano estatal también buscó ampliar su carrera: en 2003 compitió por la gubernatura de Nuevo León, aunque en esa ocasión perdió frente a la priista Natividad González Parás.