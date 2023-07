Fallo de SCJN pretende constituir gobierno de jueces: Morena

Tras el fallo de la Suprema Corte que señala omisiones del Senado en el nombramiento de Comisionados del INAI, legisladores de Morena acusan a ministros que apoyaron la resolución de violar la Constitución, invadir facultades del Poder Legislativo y pretender constituir un gobierno de jueces.

Hamlet García, diputado de Morena, dijo que de entrada los ministros violaron el principio de seguridad jurídica que prevé la Constitución al admitir la controversia constitucional del INAI, pues, esta se presentó el 27 de marzo de este año, cuando faltaban días para el 31 de marzo, fecha en que quedaría vacante un lugar de comisionado. “antes de sufrir el golpe ya se estaban quejando y eso no se puede en derecho”.

Acusan a la Corte de asumir tareas del Poder Legislativo

El legislador fue más allá, acusó a la Corte de asumir tareas legislativas que no le corresponden, no respetar criterios de jurisprudencia ni los tiempos de los periodos de sesiones que la propia constitución establece para las cámaras del Congreso.

“Se están volviendo un poder constituyente, están dejando de lado que son un poder constituido, ellos no pueden reescribir la Constitución. Están asumiendo facultades y competencias que no tienen y nos están llevando hacía un gobierno de los jueces. México es una república presidencialista, no es una república judicial, nada más le pedimos que dentro del marco de la Constitución actúen y si no pues que ellos vengan y se sienten aquí y voten porque entonces de qué sirve tener Congreso ¿no?, si ellos van a tomar las decisiones”, reprochó.

El diputado de Morena señaló que los ministros pasaron por alto que para convocar a periodo extraordinario de sesiones solo se puede convocar a petición del Presidente de la República o por acuerdo de dos terceras partes de la Comisión Permanente Hamlet Gracia recordó a los ministros que, aunque el Senado pueda nombrar a los comisionados del INAI el presidente de la república puede volver a ejercer su facultad de veto en contra de la designación, pues, por cada nombramiento puede hacerlo en dos ocasiones en cada nombramiento y hasta ahora solo ha ejercido esa acción una sola vez.