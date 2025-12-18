El crimen organizado y los delincuentes evolucionan sus formas de obtener dinero fácil, como La Familia Michoacana en el Estado de México (Edomex) a través de un impuesto al pollo.

Seis hombres fueron detenidos al ser investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero, y esto reveló cómo el cártel opera en el mercado de la venta de pollo.

2 pesos por kilo de pollo, el impuesto de La Familia Michoacana

Los detenidos son Cristian “N”, Gerardo “N”, Armando “N”, Ángel “N”, Lázaro “N” y Alan “N”, acusados por su probable participación en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Los presuntos integrantes de La Familia Michoacana también están relacionados con el delito de extorsión en agravio de comerciantes en el Norte de la entidad

Una investigación iniciada en noviembre señala que una víctima se encontraba en un negocio dedicado a la venta de pollo, lugar al que se presentaron unos hombres.

Estos se ostentaron como integrantes de una célula de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, y lo amenazaron para que por cada kilo de pollo que vendiera, tendría que pagar una cuota de dos pesos , y en caso de no hacerlo le causarían daño.

Pago de extorsión tenía que ser llevado a una pollería en Edomex

El dinero tenía que ser llevado los días 15 y 30 de cada mes a un local comercial dedicado a la venta de pollo, ubicado en la carretera Villa Victoria - Carmona - El Oro, en el barrio El Pintal El Depósito del municipio de San José Del Rincón.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex y de la

Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) catearon el lugar y detuvieron a los seis hombres.

También fueron hallados varios sobres amarillos con diferentes cantidades económicas por un monto total de 172 mil 980 pesos.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de El Oro, y por el delito de recursos de procedencia ilícita podrían obtener una penalidad de hasta 15 años de prisión.

