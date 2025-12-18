Vinculan a proceso a “El Yeicob”, lo acusan de delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Jacobo Reyes León, identificado como "El Yeicob", por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

La resolución judicial se dio tras una audiencia inicial celebrada este miércoles 17 de diciembre de 2025, en la que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación.

FGR obtiene vinculación a proceso contra "El Yeicob"

De acuerdo con el comunicado 826/25, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso contra "El Yeicob" por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los elementos necesarios para que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso.

Dictan prisión preventiva y e ingresan a "El Yeicob" al penal del Altiplano

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial también impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que Jacobo Reyes León quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", en el Estado de México.

La FGR precisó que el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Jacobo “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante. Así como prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó interno en el CEFERESO… pic.twitter.com/JTiRXaNJJa — FGR México (@FGRMexico) December 18, 2025

¿Qué se investiga en el caso de "El Yeicob"?

Las investigaciones ministeriales señalan que Jacobo Reyes León, identificado también con los alias "El Lic" y "El Licenciado", estaría presuntamente vinculado con actividades de tráfico ilegal de armas de fuego y de hidrocarburos.

Estos delitos se asocian a estructuras de delincuencia organizada que operan en distintas regiones del país, de acuerdo con la FEMDO.

"El Yeicob" y los señalamientos que rodean a Miss Universo

La vinculación a proceso de Jacobo Reyes León se da en medio de investigaciones federales más amplias relacionadas con redes de contrabando de hidrocarburos y tráfico de armas que operan entre México y Estados Unidos.

En ese contexto, reportes periodísticos han señalado que el caso de "El Yeicob" aparece vinculado en líneas de investigación donde también se menciona a Raúl Rocha Cantú , presidente y copropietario de la franquicia de Miss Universo , sin que hasta el momento exista una imputación formal en su contra derivada de este proceso.

Las autoridades federales no han confirmado públicamente una acusación judicial contra Rocha Cantú en este expediente, por lo que cualquier posible relación forma parte de indagatorias en curso y no de una resolución emitida por un juez.