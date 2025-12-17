Procesan a “El Limones”, presunto operador financiero de “Los Cabrera Sarabia”

La Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso clave contra una estructura criminal que operaba en la región de La Laguna. Edgar “N”, alias “El Limones” , fue vinculado a proceso por delitos federales, lo que permitirá que continúe la investigación judicial en su contra mientras permanece bajo prisión preventiva.

La resolución judicial se dio tras una audiencia en la que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba relacionados con armas de fuego, cartuchos, cargadores y delitos contra la salud, en un caso que también reveló una red de financiamiento criminal con presencia en Durango y Coahuila.

Este es el momento en que Edgar, alias "El Limones", presunto operador financiero de la organización criminal "Los Cabrera", que trabaja para la facción de "Los Mayos" del #CártelDeSinaloa, es trasladado a la #CDMX

Se le acusa de extorsiones contra comerciantes y ganaderos de…



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

FGR obtiene vinculación a proceso contra Edgar “N”, alias “El Limones”

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Edgar “N” por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial ratificó la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detención de “El Limones” y aseguramientos en Durango

"El Limones" fue detenido como resultado de acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México , en las que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , la Secretaría de Marina , la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

La detención ocurrió tras la ejecución de una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el municipio de Durango, donde las autoridades aseguraron armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y diversos objetos constitutivos de delito.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar "N", alias "Limones", integrante de la…

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Lo que se investiga sobre la red criminal en La Laguna

Según las investigaciones ministeriales, Edgar “N” es identificado como posible operador financiero de Los Cabrera Sarabia un grupo delictivo que presuntamente operaba en conjunto con integrantes de la familia conocida como Los Herrera, originarios de Gómez Palacio, Durango.

Las indagatorias señalan que esta red criminal habría financiado células delictivas en Torreón, Coahuila , y facilitado la operación de grupos armados en la región de La Laguna, que abarca territorios de Durango y Coahuila.

Presuntos vínculos y delitos atribuidos a Los Cabrera Sarabia

La FGR indicó que Los Cabrera Sarabia, el grupo al que presuntamente pertenece Edgar “N” ha sido señalado como posible responsable de amenazas y extorsiones contra comercializadores y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

Las investigaciones también refieren presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa , sin que hasta el momento exista una sentencia que determine responsabilidades definitivas sobre dicha relación.

Prisión preventiva y continuidad del proceso judicial de "El Limones"

Con la vinculación a proceso, Edgar “N” permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía deberá fortalecer las pruebas para sostener la acusación.

La FGR señaló que este paso permite dar continuidad al proceso penal y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras financieras que sostienen a los grupos delictivos en el norte del país.