Señaló a su papá de abusar de ella y la acusaron de ser del CJNG: “confiaba en ti; no me ves como tu hija”

Dashia Rocío "N" acusó a su papá de abusar sexualmente de ella , pero luego de hacerlo fue encarcelada como presunta extorsionadora del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), sin embargo, su familia asegura que le inventaron un delito y su detención en el Estado de México fue con engaños.

Marisol, mamá de la joven de 19 años, contó que el papá—cuya identidad pidió que se reservara como parte del proceso—abusó de su hija dos veces durante el tiempo en que vivía con él, pero cuando la joven expuso lo ocurrido, por miedo no lo denunció.

La joven de 19 años fue encarcelada por ser presunta integrante del CJNG.|Especial

Joven fue detenida en una agencia de autos en Lomas Verdes

El 26 de noviembre de 2025, Dashia Rocío "N" acudió a una agencia de automóviles en Lomas Verdes, Naucalpan, pues su papá la citó porque iba a regalarle un automóvil para que se trasladara de la casa a la escuela.

Ese día fue acompañada de su abuela, pero tenían que llegar antes de las 12:30 horas o de lo contrario iba a tardar dos meses en que le dieran su vehículo.

La mamá de la joven contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que cuando su hija llegó, "la estaban esperando 10 agentes: ocho hombres y dos mujeres" de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Le preguntaron su nombre y la detuvieron por una supuesta extorsión a un maestro de la universidad donde estudiaba, pero al ser encarcelada la versión cambió y aquella supuesta extorsionó fue a un comerciante de un puesto de micheladas, pero "todo fue fabricado por ese señor, todo, para callarla", dijo Rocío en referencia al papá de su hija.

Rocío, mamá de la joven, acusó que detención de su hija fue con engaños.|Especial

Primero iban a llevarla al penal de máxima seguridad del Altiplano, pero a decir de su mamá, la orden de aprehensión contra su hija solo era "una hoja toda arrugada" y finalmente la trasladaron al penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Además, contó que los policías de investigación tomaron el celular que le había comprado su papá, "le pidieron las contraseñas, ingresaron al teléfono y borraron toda evidencia, porque sabían que había evidencia".

Los mensajes de WhatsApp tras supuesto abuso sexual

Conversaciones por WhatsApp, de las que FIA tiene copia, muestran los señalamientos de Dashia Rocío "N" a su padre, a quien le reprochó lo que le hizo cuando vivía con él. Los mensajes pudieron conocerse porque la joven tomó capturas de pantalla de aquellas conversaciones y se las mandó a su mamá.

"Lo que pasó ayer, pues no estuvo nada bien. O sea, la verdad que me sentí mal y pues cuando me fui a mi cuarto me fui a llorar porque eres mi papá, no mi esposo, no mi amante, ni nada", le escribió ella tras el supuesto abuso sexual .

Él respondió: "Ya sé, hija, lo sé, espera", pero la joven dijo que lo mejor era que se fuera y no supieran nada uno del otro. "La verdad es que yo pensé que tendría un papá, pero, pues creo la realidad es que no; no me ves como tu hija", escribió.

El señor le pidió que se calmara y hablaran, pero ella le reclamó que nunca le faltó al respeto "de ninguna forma", sin embargo, él insistió que le diera una última oportunidad, pero para la joven, lo que ocurrió le hizo pensar que "afectivamente sí estás enfermo" y él lo negó.

La insistencia del papá de Dashia Rocío "N" fue tal que le ofreció rentarle un departamento, pero que no se fuera, olvidaran todo y empezaran de nuevo, pero ella contestó: "antes no me violaste, confiaba en ti".

Dashia Rocío “N” fue detenida en una agencia de autos acusada de extorsión.|FGJEM

Abuso sexual contra Dashia "N" habría ocurrido al vivir con su papá

Dashia Rocío "N" se fue a vivir con él en agosto de 2025 en el Condado de Sayavedra, un fraccionamiento residencial en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La joven estaba terminando la preparatoria y él dijo que iba a pagarle la universidad, una manutención de 5 mil pesos y le iba a dar un carro, sin embargo, al estar con él habría abusado de ella.

El primer abuso habría ocurrido en agosto y el segundo un mes después, pero a decir de la mamá de Dashia Rocío "N", a su hija, incluso su papá le dio clonazepam para dormirla y hacerle tocamientos sexuales .

"Mi hija, pues me comenta que su papá, pues hizo algo malo que en la noche le tocó sus partes íntimas y le dio el clonazepam. Eso yo ya me entero después, ya que está conmigo", contó Marisol.

Pagos de supuesta extorsión se hicieron a una cuenta de Dashia Rocío "N"

El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía del Estado de México informó que Dashia Rocío “N” fue vinculada a proceso y recibió prisión preventiva por su posible participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

La institución indicó que, según se detalla en las investigaciones, la joven y dos sujetos habrían acudido al negocio de la víctima a finales de septiembre del 2025, en la colonia San Rafael, en Tlalnepantla.

Los tres se presentaron como integrantes del CJNG para exigirle el pago de una cantidad de dinero mensual, para dejarlo trabajar sin ser molestado.

En otro momento, la víctima recibió un mensaje por escrito donde le indicaron que debería de hacer el pago mensual a un número de cuenta indicado y enviar dicho comprobante a un número de WhatsApp, por lo que por temor, el comerciante accedió verificando que el nombre del titular de la cuenta bancaria correspondía con el de Dashia Rocío "N".

"Una víctima había declarado que le llegó a su puesto de micheladas con dos hombres con arma de fuego a exigir que le hiciera el pago el depósito. Si mi hija iba a extorsionar, ¿cómo va a pedir eso que se lo depositen todo a su cuenta que tenga su nombre? En un número que era otro número diferente de al de mi hija, ponen su foto y ya con eso te acusan. No hay evidencia de fotos, no hay evidencias de videos, ¿cómo te pueden culpar así?", expresó la mamá.

La joven presuntamente extorsionó a un comerciante con dos más del CJNG.|Especial

Mamá niega que su hija sea del CJNG y pagos eran de una manutención

Para Marisol, existen inconsistencias en la investigación contra su hija y mencionó que en la carpeta "no ponen una fecha exacta" de cuando ocurrió la supuesta extorsión al comerciante del puesto de micheladas.

"Ponen a finales o mediados de septiembre. O sea, ¿cómo se va a defender mi hija? Se supone que debe para un hecho, debe de haber tiempo, lugar y creo que forma, ¿no? Entonces, no hay esas tres cosas. Entonces, o sea, sus pruebas son una burla, la verdad. Y el juez que haya este en la audiencia acreditado las pruebas de la fiscalía y las pruebas de mi hija dijo que eran impertinentes", manifestó

La mamá de ella señaló que dichos pagos que cayeron a la cuenta de su hija corresponden a los depósitos que su papá le hacía de la manutención y no son dinero producto de la extorsión, además, negó que la joven y su familia sean del CJNG o de alguno otro cártel.

Además, comentó que de los dos hombres que menciona la Fiscalía con los que se cometió la extorsión, "no hay fotos, no hay evidencias, no hay videos".

"Nos deslindamos de pertenecer a cualquier cártel, mi familia, cualquier miembro de mi familia, mi hija, o sea, lo niego, no pertenecemos este, pues a ninguna organización", afirmó la señora.

Dashia Rocío "N" fue amenazada de muerte

Tras el supuesto abuso sexual, su mamá comentó que al pretender denunciar al señor, su hija "no tuvo como el valor, pues era su padre" y es un hombre "que tiene influencias".

"Decía, '¿Cómo voy a denunciar a mi padre?' Para ella era muy fuerte. Yo al día siguiente que la vi, la veía rara, la veía como yo creo que era por lo que hace la pastilla, que te quedas como mareada, o sea, yo la veía rara. No denunciamos formalmente desgraciadamente (...) en la semana empezó a recibir amenazas de muerte".

Las amenazas llegaron por teléfono y por TikTok, "diciéndole que si creía que ya se había librado, pues no se había librado, que la iban a matar y a su familia también" y "la iban a reventar".

Papá de Dashia Rocío "N" reconoció a su hija años después

La mamá de Dashia Rocío "N" contó que su papá no reconoció a su hija desde que nació y no se hizo cargo de ella.

Cuando tenía 16 años, su padre se puso en contacto con ella por Facebook, pero lo hizo a través de una persona llamada Aurora, preguntándole dónde estudiaba, dónde vivía y si sabía quién era su papá.

Luego le llamó para obtener la misma información, pero el señor desapareció, por lo que en 2019, la señora presentó una demanda por reconocimiento de paternidad, pero no procedió debido a la suspensión en los juzgados por la pandemia por COVID-19.

Una prueba de ADN y una transferencia de 10 mil pesos

Este año, el papá de Dashia Rocío "N" la contactó otra vez aproximadamente en mayo llamándole desde Las Vegas, Estados Unidos, para saber nuevamente de ella, y le hizo una transferencia de 10 mil pesos "sin saber que realmente era su hija, sin realizar alguna prueba de ADN".

El padre, contó Marisol, le pidió a su hija que no quería tener contacto con nadie más que con ella, pues ya era mayor de edad.

"Mi hija este estuvo en contacto con el señor, le dijo a mi hija, de hecho me mandó un convenio que me daba 50 mil pesos para que yo, pues desistiera de la demanda. Al yo negarme, pues le dijo el señor 'bueno, tú ya eres mayor de edad, pues entonces lo solucionamos nosotros'"

El padre citó a Dashia Rocío "N" para hacerle una prueba de ADN. Al encuentro acudió la joven y su mamá, a pesar de que él no quería que fuera. El papá mandó a un abogado y con un hisopo obtuvo una muestra de ADN y esta dio positivo 15 días después.

"Durante esos 15 días, pues no tiene comunicación con mi hija hasta que obtiene el resultado. Le dice a mi hija 'el resultado salió positivo'. Es cuando el señor empieza a tener más acercamiento con mi niña y quiere como que empezar a salir y a conocerla", expresó.

Ahora Dashia Rocío "N" ha pausado sus estudios en ingeniería en desarrollo de videojuegos, pues enfrenta un proceso penal en su contra por un delito que, asegura su mamá, fue inventado.