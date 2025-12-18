Policías de la Ciudad de México (CDMX) y fuerzas federales detuvieron a un sujeto llamado Ramiro “N”, un joven de 20 años de edad apodado “Ramiro Sicario”, presuntamente relacionado con una banda implicada en asaltos a automovilistas en Periférico .

“Ramiro Sicario” fue detenido junto con otro joven llamado Kevin Uriel “N”, de 25 años de edad, ambos identificados como dos sujetos dedicados a la extorsión y narcomenudeo en la capital.

Detenidos serían de banda implicada en asesinato de Federico Dorcazbero

De acuerdo con los reportes policiales, los dos se encuentran relacionados con una banda de la cual dos de sus integrantes fueron detenidos en días pasados por su participación como autores materiales en el homicidio de Federico Dorcazbero , cantante argentino asesinado en Periférico el 9 de octubre de 2025.

El 24 de noviembre pasado se dio a conocer la captura de Geovanni “N” y Andy “N”, ambos de 18 años, señalados como presuntos implicados en el homicidio de Fede Dorcaz , como también era conocido.

El cantante fue atacado balazos cuando conducía una camioneta sobre la lateral de Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

El cantante llegó a México hace dos años. |@fededorcaz

Así fue la captura de presuntos ladrones de conductores en Periférico

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , informó que tras un cateo en un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón, fueron detenidos dos hombres y aseguraron presunta droga y un arma de fuego.

Ambos fueron puestos a disposición del ministerio público y están identificados como presuntos miembros de una banda dedicada al robo a automovilistas, también en la misma demarcación y en la alcaldía Miguel Hidalgo.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de células generadoras de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en la @AlcaldiaAO, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron presunta droga y un arma de fuego.… pic.twitter.com/4bXDUe1Hwt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 17, 2025

El cateo se ejecutó en un predio localizado en calles de la colonia Cañada, pues el lugar al parecer era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga.

Los policías aseguraron una bolsa color negro de plástico con una hierba verde y seca a granel con pesaje a determinar, otra bolsa de plástico transparente con una sustancia sólida y un arma de fuego con un cargador abastecido, y detuvieron a Ramiro “N” y Kevin Uriel “N”.

¿Asalto o ataque directo contra el argentino Fede Dorcaz?

La investigación por estos hechos fue iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. El lunes 24 de noviembre de 2025 las autoridades informaron que, de acuerdo con las primeras versiones, la víctima se opuso a un asalto, mientras se encontraba en su vehículo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el 9 de octubre pasado que al parecer fue un ataque directo a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.

Los probables responsables, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas, informó ese día la SSC.

El 24 de noviembre de 2925 se indicó que de acuerdo con la investigación, tres motocicletas le cerraron el paso y varios sujetos descendieron, entre ellos Andy “N”, quien, en compañía de Geovanni “N”, habría accionado un arma de fuego en su contra. Tras la agresión, ambos abordaron nuevamente una motocicleta y huyeron del sitio.