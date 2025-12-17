Una mujer fue brutalmente golpeada sin aparente motivo por un sujeto cuando caminaba por calles de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Este lamentable acontecimiento fue grabado y las imágenes que captó una cámara en el lugar han comenzado a circular en redes sociales, sin embargo, el estado de salud de la víctima se desconoce.

Mujer golpeada en Coyoacán iba con sus perros cuando le pegaron

La víctima se encontraba paseando con dos perros por la colonia CTM Culhuacán, sin embargo, un sujeto que metros más adelante apareció frente a ella se le acercó y le empezó a pegar.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con el registro de la grabación, el 14 de diciembre de 2025, pero el video se hizo público hasta ahora. La agresión ocurrió a unos metros de un poste del Botón de Auxilio del sistema de seguridad del C5.

VIDEO: Agresión a mujer ocurrió a unos metros de una iglesia

La mujer caminaba por la calle Francisca García Batle con dos perros sobre la banqueta que rodea el Parque San Ángel y a un lado de la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

En el video se observa que previo a la agresión, la mujer espero unos segundos a que uno de los perros olfateara un árbol y siguió su camino, pero a altura del Andador 7, fue golpeada.

Al ir pasando por la banqueta aledaña a la parroquia, un sujeto que primero parecía que seguiría su camino, de pronto se le acercó y primero pateó a los perros.

Y sin más, de pronto se lanzó sobre ella y comenzó a pegarle en repetidas ocasiones. Incluso, aun estando la mujer en el piso, la pateó y el agresor se fue caminando como si nada.

Uno de los perros se aleja y el otro se quedó. Segundos después, varias personas se acercan a la mujer agredida para auxiliarla, pero del agresor nada se sabe y escapó.

