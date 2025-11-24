Logo InklusionSitio accesible
Ola de secuestros en Nigeria: 50 estudiantes logran huir, pero 250 siguen cautivos tras ataque a escuela católica

En Nigeria, 50 estudiantes que habían sido raptados el viernes de escuela católica en el estado de Níger consiguieron escapar y reunirse con sus familias.

Dormitorio con literas
El Papa León XIV hizo un llamamiento para la liberación segura de los alumnos, expresando gran dolor por las familias angustiadas.|Reuters
Mundo

Escrito por: Jimena Romero

Con información de: Agencias

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) confirmó el domingo que cincuenta estudiantes secuestrados en la escuela católica privada St. Mary’s del estado de Níger lograron escapar de sus captores entre el viernes y el sábado.

Daniel Atori, portavoz del presidente de la CAN, reverendo Bulus Dauwa Yohanna, indicó que los alumnos regresaron con sus padres, ya que no era seguro volver al recinto escolar. El secuestro inicial, uno de los más grandes registrados, involucró a 303 niños y 12 profesores, algunos de los menores con apenas 10 años de edad.

Cuántas personas secuestradas hay

A pesar de la fuga masiva, la crisis humanitaria continúa. La CAN informó que 250 estudiantes de la escuela, además de tres hijos de miembros del personal docente y 12 profesores, permanecen retenidos por los hombres armados.

El Papa León XIV se sumó a las peticiones de liberación durante su discurso semanal, pidiendo a las "autoridades competentes que tomen las decisiones adecuadas y oportunas" para garantizar la seguridad de los jóvenes y el personal educativo.

Ola de violencia en Nigeria

El secuestro de la escuela St. Mary’s es el más reciente de una creciente ola de ataques de grupos armados que buscan principalmente para pedir rescates, aunque también hay conflictos religiosos que provocan estos secuestros.

Esta tendencia de secuestros masivos a poblaciones civiles vulnerables ha sido tan intensa que varias escuelas federales y estatales en el norte de Nigeria han optado por cerrar temporalmente sus puertas.

Últimos ataques en Nigeria

  • Ataque a Iglesia: Hombres armados irrumpieron en una iglesia en el estado vecino de Kwara, asesinando a dos personas y secuestrando al pastor y varios fieles.
  • Secuestro de Niñas: Se registró el secuestro de 25 alumnas en un internado femenino en el estado de Kebbi, donde el vicedirector fue asesinado.

Por qué hay tantos secuestros en Nigeria

La razón principal detrás del aumento de secuestros masivos es la motivación económica, dado que los grupos armados usan el rapto para obtener lucrativos rescates. Este conflicto se ve agravado por una serie de factores interconectados que complejizan la seguridad del país.

  1. Insurgencia Islamista: El noreste está lidiando con la insurgencia de grupos como Boko Haram.
  2. Conflictos Étnicos/Comunitarios: Siguen latentes las disputas mortales por el acceso a la tierra y recursos hídricos entre pastores (principalmente musulmanes) y agricultores (principalmente cristianos).

