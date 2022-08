Familias se niegan a desalojar sus viviendas en Cuarnavaca

En riesgo latente es como viven familias de Cuernavaca en Morelos. Son vecinos de la Colonia San Antón. Un derrumbe de este paredón, que se ubica debajo del puente 2000. Podría sepultar su patrimonio, o incluso su vida.

A pesar de ello, se niegan a abandonar sus viviendas.

"¿Para qué me voy a salir, a dónde me van a meter con todo y cosas?- Cómo dije, tengo gatos, tengo perros y tengo a mi suegra ya mayor, ella sufre del corazón y yo sufro de la diabetes mi pie está mal o sea yo no puedo caminar y si ando aquí parado es porque es necesario,” comentó un vecino de la zona que se niega a desalojar su hogar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Protección Civil Cuernavaca, el riesgo es inminente por ello, la policía de Cuernavaca, se presentó a notificar a ocho familias, esto para que abandonen sus casas, ya que debido a las intensas lluvias, el muro de contención continúa desgajándose.

“Estamos haciendo labor para que ellos entiendan qué es lo que queremos es ayudarlos, rescatarlos y en colaboración con la policía, bomberos y protección civil les ayudemos a trasladar sus bienes muebles al lugar que ellos determinen,” explicó Alicia Vázquez, Directora de Seguridad Pública Cuernavaca.

Un lugar que de acuerdo a estas personas, no tienen.

Sin embargo las autoridades municipales informaron que ya buscan habilitar un albergue para que salgan del peligro éstas ocho familias morelenses. Además dijeron que insistirán con estas personas, para que desalojen lo más pronto posible.

Enrique Clement Gallardo, coordinador Protección Civil Morelos explicó: “Tenemos una zona de peligro y tendremos que delimitar una zona más amplia, yo creo que habrá necesidad de investigar esto más a fondo para identificar hasta qué punto se tiene que delimitar la zona para que el mismo material encuentre un punto de reposo y no se siga desprendiendo. Hay unas viviendas que incluso queda una partecita de su aria volada y están en serio peligro, ya con el municipio estamos haciendo las gestiones y ellos hicieron la evacuación de algunas familias y hay algunas personas que siguen viviendo en esa parte y tendremos que hacer nuevamente el convencimiento para que desalojen esa zona en función que es una zona de alto riesgo”.