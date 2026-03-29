Familias protestan en CDMX por personas desaparecidas en el país

México sigue siendo un país de personas desaparecidas. Las cifras lo demuestran. La voz de las familias se hicieron presente en calles de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 28 de marzo de 2026 para visibilizar esa realidad que el gobierno no quiere aceptar.

Con pancartas, mantas y fichas de búsqueda que colocaron en los en bardas y barricadas, un grupo de madres buscadoras salieron a las calles al sur de la CDMX para exigir justicia para sus hijos. La causa es una misma: encontrar a sus seres queridos.

¿Qué se sabe del caso de Carlos Emilio, desaparecido en Sinaloa?

Brenda Valenzuela, quien busca a su hijo de 21 años, Carlos Emilio, desaparecido hace seis meses en un restaurante bar de Sinaloa, fue una de las madres que alzó la voz para exigir su localización.

Carlos Emilio, originario de Guadalupe Victoria, Durango, fue visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, al entrar al baño de la Terraza Valentino.

Carlos Emilio viajó a Mazatlán con su familia para pasar unos días de descanso. La noche del 4 de octubre y madrugada del 5, acudió con sus primas al bar, pero ya no regresó después de ir al baño. Desde entonces, no se ha sabido nada de él.

Su madre, Brenda Valenzuela Gil, relató que el joven era un reciente egresado de la licenciatura en Gastronomía. “Solo queremos encontrarlo y que las autoridades hagan su trabajo”, expresó durante una marcha realizada en Mazatlán.

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Desaparecidos en México y indeferencia del gobierno con cifras conservadoras

Las familias de personas desaparecidas en México viven en el abandono, pues el gobierno que debería protegerlos, les ha dado la espalda. Las cifras lo demuestran; números conservadores de las autoridades que están lejos de la verdad.

Maricela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que “el 66 por ciento, 262 mil 111 personas, ya han sido localizadas y, de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”.

De acuerdo con el gobierno, el 66 por ciento de los desaparecidos son localizados, además de que no hay elementos para buscar a los desaparecidos y que otros niegan que estén desaparecidos.

“40 mil 308 registros sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y, de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE”.

La funcionaria federal indicó que “el 33 por ciento del total son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación”.

