“Fast track”, ¿qué significa cuando se habla de alguna aprobación en el Congreso?

En México, no es ajeno cuando nos enteramos acerca de que tanto Diputados como Senadores efectúan una aprobación en "fast track" de leyes o de eformas en sesiones que regulamente son efectuadas durante la madrugada, en plenos periodos vacacionales y hasta en sedes alternas al Congreso de la Unión, pero ¿qué significa?

Primero se debe saber que el termino "fast track" (vía rápida), se trata de un mecanismo contemplado en el acto legislativo que sirve para reducir el número de debates, regularmente en el Congreso, que se requieren para la aprobación de leyes y de reformas constitucionales.

#PorSiTeLoPerdiste | La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada del 26 de abril, las #reformas que transferirán los recursos ingresados por turistas extranjeros al #TrenMaya.https://t.co/jmKjQAa9sB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

¿Qué significa una aprobación en "fast track"?

Cabe señalar que con el "fast track" el Gobierno presenta una ley y el Congreso se limita a aprobar o rechazar las iniciativas y así darle vida jurídica a lo pactado o "cerrar la puerta" a la discusión de los proyectos y reformas.

Una aprobación (legislativa), es el acto por el cual las cámaras aceptan modificar la Constitución Política, una ley, un reglamento o algún proyecto de ley, ya sea de manera total o parcial.

En medio de especulaciones por su real estado de salud, a tres días de la última aparición pública @lopezobrador_ por enfermedad,se han aprobado reformas en fast track, se citó a legisladores 24 horas y a #gobernadores en #PalacioNacional reunión que no presidirá el ejecutivo pic.twitter.com/jNYd9ZxdnL — Marisol Córdoba Informa (@Solmari676) April 26, 2023

La historia del término "fast track"

En el año de 1974, el Congreso de Estados Unidos introdujo los procedimientos de la vía rapida o "fast track" con la finalidad de lograr la aprobación de los acuerdos comerciales.

Posteriormente, Estados Unidos lo hizo nuevamente en los años de 1979 y en 1988, nuevamente en la Ley para el Comercio.

Cabe señalar que con el "fast track" se proporciona un par de garantías esenciales para la negociación exitosa de algún acuerdo.

Primero, un voto sobre la implementación de la legislación dentro de un tiempo fijo y "obviamente" corto. y segundo, un voto de "sí" o "no", sin enmiendas a alguna legislación.

▶️ No habrá "fast track" en dictaminación de minutas enviadas por @Mx_Diputados, anticipa el presidente de la Junta de Coordinación Política, @RicardoMonrealA. pic.twitter.com/ZMVcJkLva8 — Senado de México (@senadomexicano) April 26, 2023

¿Qué reformas importantes se aprobaron por "fast track" en México?

La Reforma Energética

El 12 de diciembre del 2013, México amaneció con la Reforma Energética, conocida como "la madre de todas las reformas", con la que se abrió el mercado petrolero a la inversión privada.

La iniciativa del entonces Presidente Enrique Peña Nieto fue enviada en agosto de ese mismo año, con la intensión de abrir la posibilidad para que empresas extranjeras participaran en rondas petroleras para la extracción de crudo y exploración de campos, facultad exclusiva, hasta ese entonces de Pemex.

Durante la jornada del 10 de diciembre de 2013 que el Senado de la República comenzó con discusión en el Pleno, en aquella ocasión, el debate se extendió por más de 20 horas hasta que finalmente fue aprobada por 95 votos a favor y con votos 28 en contra.

Ley de Seguridad Interior del año 2017



Durante la jornada del 15 de diciembre de 2017, el Senado de la República aprobó en "fast track" la Ley de Seguridad Interior. En aquella ocsión lo hizo sin tomar en cuenta a las observaciones y propuestas de ajustes de parte de organizaciones civiles, organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Su Decreto se publicó durante el 21 de diciembre de ese mismo año, a pesar de que se presentaron "14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo", por lo que se convirtió en una de las leyes con más impugnaciones en la historia de, país.

Ley de la Industria Eléctrica

A inicios del mes de marzo de 2021, el Congreso de la Unión aprobó en "fast track" reformas a la Ley de la Industria Eléctrica con las que la Comisión Federal de Electricidad, podía tener la prioridad en el orden de despacho al Sistema Eléctrico Nacional, esto sin la obligación de generarla completamente mediante fuentes limpias según las normas del 2013.

Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia

En una sesión que se extendió hasta la madrugada y en el primer día de la nueva Legislatura Federal, legisladores aprobaron la iniciativa para expedir una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que fue turnada al Senado.