FBI revela un plan para matar a la reina Isabel II en la década de los 80

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló archivos sobre visitas que la reina Isabel II realizó a Estados Unidos en la década de 1980, donde mostraron amenazas y un potencial plan para asesinar a la monarca.

En los documentos presentados por el FBI muestran cómo la agencia ayudó a garantizar la seguridad de la reina cuando recibió amenazas de muerte por parte del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y simpatizantes.

De acuerdo con el FBI, un policía estadounidense conoció a un hombre en un pub irlandés en San Francisco, quien le contó que buscaba venganza porque su hija había sido asesinada con una bala de goma en Irlanda del Norte, por lo que buscaba vengarse de la reina Isabel II.

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El sujeto le contó todo el plan al policía, quien alertó a sus superiores, ya que en unos días, la monarca iba a viajar a Estados Unidos acompañada de su esposo el príncipe Felipe. Además, también destacaban las amenazas de IRA.

En la década de los 80, aún estaba algo el conflicto norirlandés que ya llevaba 30 años de enfrentamiento entre republicanos católicos y unionistas protestantes, donde también participó el ejército británico.

¿Cuál era el plan para matar a la reina Isabel II en Estados Unidos?

El policía estadounidense detalló que el hombre del bar le confesó que planeaba dañar a la reina Isabel II durante su viaje a California en marzo de 1983 lanzando algún objeto al yate real, desde el puente Golden Gate, justo cuando navegara por debajo. Su plan “b” era matarla cuando visitara el Parque Nacional Yosemite.

Los atentados contra la reina Isabel II

En 1970, IRA trató de descarrilar el tren donde viajaba la monarca al oeste de Sidney, Australia. Años después, en 1981, también planearon un atentado con bomba durante un viaje al norte de Escocia.

Ese mismo año, un adolescente con problemas mentales disparó una bala contra el coche de la monarca británica, cuando visitaba Nueva Zelanda.

Otro ataque más en ese año, ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Isabel II en Londres, cuando un joven disparó seis balas de fogueo durante un desfile militar.

En 1991, IRA también amenazó con atacar a la monarca británica durante una visita de Estado a Estados Unidos en 1991. El grupo irlandés planeó perturbar actos oficiales a los que ella iba a asistir como un partido de béisbol y una recepción en la Casa Blanca.