Feminicidio de Yrma Lydya: cae chofer del abogado Jesús Hernández, esposo de la cantante

Tres años después del feminicidio de la cantante Yrma Lydya, asesinada a balazos en un restaurante en la Ciudad de México (CDMX), un hombre fue detenido como presunto implicado, por quien se ofreció una recompensa para su localización.

El detenido fue identificado como Máximo "N", quien era chofer de Jesús Hernández Alcocer, abogado y esposo de la cantante, pero él murió el 4 de octubre de 2022 en el Reclusorio Norte, donde permanecía tras ser detenido el 23 de junio de ese año al ser acusado de asesinar a la artista.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a Máximo “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio.

Desde octubre de 2024, se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información que permitiera su localización.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo aprehendieron en el municipio de Ixtapaluca.

"Desde octubre de 2024, la FGJCDMX ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información que permitiera la localización del individuo, como parte de las acciones emprendidas para su búsqueda", informó la institución.

Máximo "N" fue encontrado luego de obtener información sobre un domicilio vinculado con su actual pareja. Posteriormente, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez.

¿Qué pasó con Yrma Lydya? Feminicidio de cantante en CDMX

Los hechos se registraron en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde la víctima fue asesinada a balazos presuntamente realizados por su entonces esposo Jesús Hernández Alcocer.

Al llegar al establecimiento, pidió a las personas del lugar que le dieran una mesa en la zona privada, dónde permaneció hasta que Yrma Lydya, de 22 años, llegó a las 20:00 horas.

Según versiones, ambos se habían separado debido a constantes peleas unas semanas antes. Incluso, la cantante interpuso una denuncia por violencia doméstica; sin embargo, otorgó el perdón a su esposo.

De acuerdo con la investigación, Máximo “N”, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada.