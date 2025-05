¡Más de 142 años! Feminicida y esposo de Karen Itzel, alumna del IPN, recibe nueva sentencia

José Luis “N”, esposo de Karen Itzel Rodríguez Barrales, alumna del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hallada sin vida en 2022, fue sentenciado nuevamente, por lo que pasará más de 142 años de prisión.

El hombre recibió 37 años, 6 meses y dos días de pena por la desaparición de la joven; sentencia que se suma los 105 años que le dieron en noviembre del año pasado por el delito de feminicidio en agravio de su pareja, con quien tuvo un hijo.

Feminicida de Karen Itzel aseguró ser inocente

Un juez dictó esta nueva sentencia tras una audiencia celebrada en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde el sujeto permanece después de ser detenido tras los hechos ocurridos en la Ciudad de México (CDMX).

“Ya le dieron la sentencia, fue muy poca, 37 años, 6 meses y dos días”, confirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la señora Nadia, mamá de la joven de 26 años localizada sin vida el 31 de mayo de 2022, tras ser reportada como desaparecida días antes.

En la audiencia, contó la madre, el hombre se mostró “muy cínico y todavía le dijo al juez manifestando que era inocente” y que él no sabía qué pasó ese día”, cuando la joven desapareció.

“Nada más tomó la palabra, le preguntó el juez que si iba a declarar, él dijo que no, que se reservaba su derecho y ya después, cuando dio la otra manifestación el juez, ahí dijo que era inocente (...) cuando fue el fallo de condena su manifestación de él fue decir que no nada más la señora Nadia se había quedado sin su hija, que él también se había quedado sin su hijo y sin su esposa, que él no sabía qué pasó ese día”.

La señora Nadia comentó que no está de acuerdo con el número de años que se le dieron a José Luis “N”, por lo que buscará apelar el fallo para buscar una sentencia mayor.

Esposo de Karen Itzel estuvo en protesta para localizarla

Karen Itzel Rodríguez Barrales estudiaba en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del IPN, pero el 19 de mayo de 2022 fue reportada como desaparecida.

Su familia y amigos de la joven bloquearon la avenida Tláhuac, en la colonia La Nopalera, para exigir la localización con vida de la estudiante; protesta en la que estuvo José Luis “N”.

La comunidad politécnica expresa su más sentido pésame a la familia de Karen Itzel Rodríguez Barrales, estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, por su lamentable fallecimiento. Descanse en paz. pic.twitter.com/9y6yXJDIDh — IPN (@IPN_MX) June 2, 2022

El hombre incluso acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar la desaparición de Karen Itzel, quien supuestamente salió de su casa en la colonia San José para tramitar unos documentos de titulación.

Ante la sospecha de que él tenía algo que ver con lo que pasó, pero fue detenido en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc el 25 de mayo de 2022, por su presunta participación en los hechos en ese entonces.

Aprehende FGJCDMX a un hombre, por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometido por particulares agravado pic.twitter.com/9uNpbLyBlY — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 26, 2022

Karen Itzel fue hallada sin vida en Avenida Las Bombas, colonia Ampliación Santa Catarina, esto entre los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México.

Además, los suegros de Karen Itzel, el señor José Luis “N” y Martha Beatriz “N”, fueron detenidos estar presuntamente implicados en los hechos.