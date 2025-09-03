Feminicidio en Mexicali: Marbella intentó ayudar a su pareja a dejar las drogas y fue asesinada

La violencia feminicida nuevamente cobró la vida de otra mujer en Mexicali, Baja California. Marbella Bañuelos López, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza presuntamente a manos de su pareja, tras una fuerte discusión.

La víctima, madre de tres hijos, habría intentado alejar del consumo de las drogas a su novio identificado como Remberto “N”, de 32 años, sin saber que todo acabaría en una tragedia.

¿Qué se sabe del feminicidio de Marbella Bañuelos en Mexicali?

De acuerdo con la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este lunes 1 de septiembre, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle de Puebla III.

La joven intentaba persuadir a su agresor de dejar el consumo de estupefacientes, pero este reaccionó violentamente y, de manera repentina, accionó una escopeta hechiza contra el rostro de Marbell a, dejándola irreconocible

Vecinos alertaron a las autoridades y señalaron a Remberto como responsable, quien huyó a bordo de una motocicleta negra hacia San Luis Río Colorado, en Sonora, intentando evadir la justicia.

Momento de la detención del presunto sospechoso.|Fiscalía de Baja California

Detención del presunto feminicida de Marbella y antecedentes penales

La detención del sospechoso se logró durante la madrugada del martes 2 de septiembre, gracias a un operativo coordinado entre la Policía Municipal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Remberto “N” fue localizado en un domicilio del fraccionamiento Misión del Ángel, donde intentaba resguardarse. Durante su captura, se aseguró el arma utilizada contra la joven y la motocicleta en la que huyó.

Más tarde, el fiscal especializado en homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, informó que el detenido sí cuenta con antecedentes penales por robo y narcomenudeo.

Además, señaló que la relación de la pareja se caracterizaba por peleas constantes, donde el sujeto se iba a Sonora y regresaba al domicilio cuando se reconciliaban.

¿Cuántos años podría ir a prisión el presunto feminicida de Marbella?

En Baja California, el delito de feminicidio contempla penas que van de 40 a 60 años de prisión, además de una multa de 500 a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En caso de que se compruebe su responsabilidad, el presunto feminicida podría pasar varios años en la cárcel, aunque será un juez que determine la sanción en un plazo correspondiente.